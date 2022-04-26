Beyaz eşya ihracatı yılın ilk 3 ayında yüzde 6 arttı

TÜRKBESD, 2022 yılının ilk üç ayına ilişkin ihracat, üretim ve satış rakamları ile sektördeki gelişmeleri düzenlediği çevrim içi basın toplantısı ile paylaştı.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün özellikle salgınla mücadele edilen son iki yılda hem ihracatta hem de iç satışlarda çok iyi bir performans sergilediğini dile getirdi.



Yılın ilk üç ayında yüksek baz etkisi nedeniyle iç satışların gerilediğini, ihracatın hız kesmekle birlikte artmaya devam ettiğini ifade eden Dinçer, "Küresel çapta etkili olan enflasyon, yanı başımızda önemli ham madde tedarikçisi konumundaki ülkelerin dahil olduğu savaş gibi gelişmeler, başta yassı çelik olmak üzere ham madde fiyatlarının daha da yükselmesine neden olarak, ihracatta rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor" dedi.

"YASSI ÇELİKTE DAMPİNG ÖNLEMİ İHRACAT KAYBINA YOL AÇABİLİR"



Türk beyaz eşya sektörünün üretiminin yüzde 75'ini ihraç ettiğini aktaran Can Dinçer, şunları söyledi:



"Artan navlun maliyetleri, enerji ve petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı metal, çelik ve plastik fiyatlarının yüksek seyretmesine ve arzda sıkıntılara yol açıyor. Çip tedarikinde devam eden sorun, Rusya-Ukrayna krizi ve hammadde fiyatları nedeniyle zor bir yıl geçiriyoruz. Beyaz eşyanın en önemli girdisi olan yassı çelikteki vergiler sektörümüz açısından büyük endişe yaratıyor.

Türkiye’de üretilen yassı çelik, kalite, miktar ve tedarik devamlılığı açısından sektörümüzün ihtiyacına yanıt veremiyor. Bu alanda korumacı politikaların, tedarik ve üretimde maliyet artışlarına neden olarak, enflasyonu da olumsuz etkileme riski bulunuyor."



İÇ SATIŞLAR İLK ÇEYREKTE DARALDI



Öte yandan, TÜRKBESD tarafından paylaşılan bilgilere göre, mart ayında Türkiye’nin beyaz eşya ihracatı altı ana ürün grubunda, bir önceki yılın mart ayına kıyasla yüzde 11 artış gösterdi.

İhracat, ilk çeyrekte ise adet bazında yüzde 6 yükselişle, 6,5 milyon adete ulaştı. Buna karşılık iç satışlar yılın ilk 3 ayında yüzde 9 geriledi.

6 ana üründe iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 8 milyon 688 bin 496 adet oldu.