Beyaz eşya satışları arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) ocak ayı beyaz eşya satış verilerini açıkladı. Beyaz eşya satışları dört ana ürün bazında ocakta yüzde 4, ihracat yüzde 16 arttı.

NTV Haber 26.02.2020 - 10:43

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Beyaz eşya iç satışları ocakta yüzde 4, ihracat ise yüzde 16 arttı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar ocakta yüzde 4 artışla 377,771 adet oldu.

İHRACAT YÜZDE 16 ARTTI

İhracat ise ocakta geçen yıl aynı aya göre yüzde 16 artışla 1.42 milyon adet olarak gerçekleşti.

Üretim ise yüzde 3 artışla 1.63 milyon adet oldu.

Altı ana ürün bazında bakıldığında ise, ocak ayında beyaz eşya iç satışları yüzde 6, ihracat yüzde 18, üretim ise yüzde 7 artış kaydetti.

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