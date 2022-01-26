Beyaz eşyada üretim ve satış arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, 2021’de 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı adet bazında 2020’ye kıyasla yüzde 18 oranında artış gösterdi.

Üretim ise aynı dönemde yüzde 17 arttı. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer "2021 yılında elde ettiğimiz bu sonuçlar, hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntıları gibi olumsuzluklara rağmen, süreci iyi yönettiğimizi gösteriyor.

2022 yılının zorlu geçeceği yönündeki öngörülere rağmen umudumuzu koruyoruz. TÜRKBESD’e üye firmalar olarak geçen yıla göre yatırımlarımızı yüzde 30’un üzerinde bir oranda artırmayı planlıyoruz" dedi.