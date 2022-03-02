Beyaz Saray: Rus enerjisine yönelik yaptırımlar masada

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, bu ülkenin enerji sektörünü hedef alma seçeneğinin masada olduğunu açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 18:08

Beyaz Saray: Rus enerjisine yönelik yaptırımlar masada

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MSNBC televizyonuna konuk olan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus ekonomisini hedef aldıkları yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Psaki, ABD'nin ve Batı ülkelerinin Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağının sorulması üzerine, "Buna son derece açığız. Bu konuyu düşünüyoruz. Bu seçenek masada ancak bunun etkilerini bir ölçüp tartmamız lazım" dedi.

CNN'e yaptığı açıklamada da enerji sektörüne yönelik yaptırımların masada olduğunu vurgulayan Psaki, "Bu yaptırımların küresel enerji piyasalarına ve Amerikan halkının enerji ödemelerine etkilerini en aza indirgemek istiyoruz. Kendimizi değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus ekonomisini yaralamaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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