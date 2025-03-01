Beyaz Saray'da kripto para zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para sektörünün önde gelen isimleri ve Başkan’ın Dijital Varlıklar Çalışma Grubu'nun katılımıyla 7 Mart’ta bir kripto zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Beyaz Saray, Cuma günü yaptığı açıklamada zirvenin, Kripto ve Yapay Zeka Çarı David Sacks ve Dijital Varlıklar Çalışma Grubu yöneticisi Bo Hines tarafından yönetileceğini, Trump’ın ise toplantıda bir konuşma yapacağını duyurdu.



Zirvede, ABD'de dijital varlık inovasyonunun desteklenmesi ve regülasyon politikalarının netleştirilmesi konuları ele alınacak. Beyaz Saray’ın verdiği bilgilere göre, etkinliğe kripto sektöründen önde gelen kurucular, CEO’lar ve yatırımcılar katılacak. Ancak zirvede yer alacak isimler henüz açıklanmadı.

''FİNANSAL VARLIKLAR DİJİTAL OLMAYA MAHKUMDUR''



Bu toplantı, Sacks’ın Trump yönetiminin kripto politikalarına ilişkin ilk kamuoyu açıklamalarını yapmasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşecek. Sacks, 4 Şubat’ta yaptığı basın toplantısında ABD’nin dijital varlık alanında küresel liderliği koruması gerektiğini belirterek, “Bu yeniliği ABD’de kıyıda tutmak istiyoruz. Finansal varlıklar, tıpkı her analog endüstrinin dijital hale gelmesi gibi dijital olmaya mahkûmdur ve bu değer yaratımının diğer ülkelere gitmesini değil, ABD’de gerçekleşmesini istiyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.



Cuma günkü duyuru, kripto sektörü için yoğun bir haftanın sonunda geldi. Günün erken saatlerinde bir federal yargıç, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Coinbase’e karşı açtığı davayı geri çekme talebini onayladı. Bunun yanı sıra, Ethereum ekosistemine yönelik çalışmalar yürüten ConsenSys'in CEO’su Joe Lubin ve Gemini borsasının kurucu ortağı Cameron Winklevoss, hafta başında SEC'in kendi şirketlerine yönelik soruşturmaları kapatacağını bildirdiğini açıklamıştı. Ayrıca SEC, Tron Vakfı ve kurucusu Justin Sun’a karşı açılan davanın durdurulması için de başvuruda bulundu.

''YENİ BİR DÖNEMİ TEMSİL EDİYOR''



Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, önceki yönetimin kripto sektörüne yönelik sert denetim politikalarına atıfta bulunularak, Trump yönetiminin dijital finansal teknoloji için yeni bir dönemin kapılarını aralamak istediği vurgulandı. Açıklamada, “Önceki yönetim dijital varlık alanını haksız yere kovuşturduktan sonra, Başkan Trump’ın politika vizyonu dijital finansal teknoloji için yeni bir dönemi temsil ediyor. Yönetim, yeniliği mümkün kılan ve ekonomik özgürlüğü koruyan net bir düzenleyici çerçeve sağlamaya kararlıdır” ifadelerine yer verildi.



Kripto sektöründe regülasyon konusundaki belirsizliklerin gölgesinde gerçekleşecek olan zirve, ABD’nin dijital varlık ekosistemine yönelik yaklaşımını şekillendirmede önemli bir adım olarak görülüyor.

