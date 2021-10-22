Beymen'den 60 milyon liralık yatırımla İstinyePark İzmir'e mağaza

Mağazanın açılışında gazetecilerle bir araya gelen Beymen Grup Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, mağazanın son dönemlerdeki en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.



İstanbul'da büyümesini tamamladıkları Beymen Akasya mağazasını yeni konseptiyle eylül ayında açtıklarını kaydeden Çapçı, 2022'in ilk çeyreğinde Türkiye'nin en büyük moda mağazası olan Beymen Zorlu Center'ı yaklaşık 2 bin metrekare daha büyüttüklerini dile getirdi.



Galataport'ta ikonik Beymen Galataport mağazası için de hazırlıkların sürdüğünü aktaran Çapçı, şöyle konuştu;



"Uzun zamandır hem İzmirlilerin hem de bizim heyecanla beklediğimiz Türkiye'deki üçüncü büyük amiral mağazamızı 60 milyon liralık bir yatırımla hayata geçiriyoruz.



Moda ve sanatın yaratıcı dünyalarını harmanlayan özel konsepti, İzmir ve Ege'nin mimarisinden, tarihi, kültürel değerlerinden ilham alan karakteristik özellikleriyle mağazamızın bölgenin ikonik sembollerinden olacağına inanıyorum."



Ödüllü İngiliz mimari ofisi "Universal Desing Studio" tarafından projelendirilen Beymen İstinyePark İzmir'de Ahmet Duru, Aslı Şarman, Ebru Döşekçi, Ekin Balcıoğlu, Halil Vurucuoğlu, Gülden Ataman, Günnur Özsoy, Kirkor Sahakoğlu, Nahide Büyükkaymakçı, Nihat Kemankaşlı, Osman Dinç, Tarık Töre gibi ağırlıklı olarak Egeli sanatçıların eserleri de sergileniyor.

Mağazada ayrıca sanatçı Alev Ebüzziya'nın da özel bir kilim koleksiyonu kullanılıyor.