Biden, 2022 için 6 trilyon dolarlık harcama bütçesi sunacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2022 mali yılı için altyapı, eğitim, sağlık gibi alanlara yatırımları içerecek 6 trilyon dolarlık harcama bütçesini sunması bekleniyor.

Anadolu Ajansı 28.05.2021 - 10:20

Biden, 2022 için 6 trilyon dolarlık harcama bütçesi sunacak

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The New York Times'ın konuya ilişkin haberinde, Biden'ın ABD'yi daha rekabetçi hale getirmek amacıyla 6 trilyon dolarlık bütçe teklifinde bulunacağı aktarıldı.

Haberde, altyapı, eğitim ve sağlık gibi alanlara yönelik yatırımları içeren bütçe teklifinin, federal harcamaları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkaracağı kaydedildi.

Toplam harcamaların 2031'e kadar 8,2 trilyon dolara yükselmesinin beklendiğine işaret edilen haberde, bütçe teklifindeki artışın, Biden'ın 2 aşamadan oluşan ekonomi planından kaynaklandığı aktarıldı.

Haberde, Biden'ın şirketler ve yüksek gelirli bireylere yönelik vergileri artırarak yatırımları finanse etme planının bütçe açıklarını 2030'larda azaltmaya başlayacağı ifade edildi.

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