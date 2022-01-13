Biden: Enflasyon küresel bir sorun

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de dün açıklanan TÜFE verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, enflasyonun hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.01.2022 - 09:30

Biden: Enflasyon küresel bir sorun

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Biden, verilerin, benzin ve gıda fiyatlarının düşmesiyle geçen ay manşet enflasyonda "anlamlı" bir düşüş yaşandığını ve aynı zamanda fiyat artışlarını yavaşlatmada ilerleme kaydettiklerini gösterdiğini söyledi.

Fiyat artışlarının hala çok yüksek olması ve ailelerin bütçelerini sıkması nedeniyle yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirten Biden, ", salgının neden olduğu ekonomik çöküşü atlatırken, hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun" ifadesini kullandı.

Joe Biden, ABD'nin en hızlı büyüyen ekonomilerden birine sahip olduğu için şanslı olduğunu kaydetti.

ABD'de TÜFE, aralıkta aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 ile 40 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.

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