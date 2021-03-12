Biden yönetimi Huawei'nin tedarikçilerine yeni kısıtlamalar getirdi

ABD'de Donald Trump yönetiminin ardından koltuğu devralan Joe Biden da Çinli teknoloji firması Huawei'yi hedef alan karara imza attı.

Reuters - NTV Haber 12.03.2021 - 14:10

Biden yönetimi Huawei'nin tedarikçilerine yeni kısıtlamalar getirdi

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ABD’de Joe Biden yönetimi, bu hafta şirketlerin Çinli Huawei'ye satışlarına yönelik lisansları değiştirerek, 5G cihazlarla kullanılabilecek ürünleri tedarik etmelerine yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.

Kaynaklar, değişikliklerin Huawei ile önceki lisanslar kapsamında üzerinde anlaşılan sözleşmeleri bozabileceğini söyledi.

Bu adımlar, Biden yönetiminin ABD ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle hükümetinin kara listesine aldığı Huawei'ye ihracat konusundaki sert yaklaşımını kuvvetlendirdiğini gösteriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü, lisans bilgilerinin gizliliğe tabi olduğunu söyleyerek sorulara yanıt vermedi. Huawei sözcüsü de konu hakkında konuşmadı.

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