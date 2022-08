Big Eyes Coin & Ethereum: Yardımseverler 6 milyon dolarlık bir vakıf oluşturuyor

Kripto para birimi gerçekten de küresel bir fenomen haline geldi. Tıpkı fiziksel muadilleri gibi, dijital para birimleri ve varlıklar, her türlü (elektronik) piyasada her gün işlem görüyor.



Dijital pazar, bir devletin veya merkez bankasının otoritesi tarafından desteklenen ABD Doları veya İngiliz Sterlini gibi geleneksel para birimlerinin aksine eşler arası bir temelde çalışır. Bu “yapay” eşler arası ağlar, çevrimiçi toplulukların büyüdüğü merkezdir.



Dünya genel olarak daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir yaşam biçimine doğru ilerlerken, bu "dijital grupların" üyeleri Web 3.0 dünyasında sahip olabilecekleri olumlu etkiyle giderek daha fazla ilgileniyorlar.



Blockchain finansal işlemleri ve NFT'ler gibi türünün tek örneği tokenleri ile dijital para birimi ortamı, Hugo Boss takımları ve kravatlarının sıkıcı ve sıradan aktivitelerinden, süslü Chanel kullanıcılarına kadar toplumumuzun hayırsever potansiyelinin nasıl değiştiğinin bir örneğidir.



Kripto para birimi aracılığıyla, bağış toplanması herkese açıktır ve soyut para biriminin gerçek dünyada bir fark yarattığını, yaratacağını ve yaratacağını güvenle söyleyebiliriz.



KRİPTODA BAĞIŞ YAPMAK: ETHEREUM VE BİTCOİN İLE DEĞİŞİMİN BİR PARÇASI OLUN



Kripto para biriminin tamamen bireysel kazançlarla ilgili olduğunu düşünebilirsiniz ve bu büyük ölçüde doğru olabilir. Ancak kriptonun pek çoğunun bilmediği bir tarafı var, hayırsever tarafı.



Dünyanın her yerindeki birçok hayırsever kuruluş Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer altcoinler gibi varlıklar aracılığıyla dijital bağışları benimsemeye başladığından, herkes kripto para birimini iyilik yapmak için bir araç olarak kullanabilir. Böylece herkes kripto para birimi değişikliğinin bir parçası olabilir.



ETHEREUM VAKFI



EF olarak kısaltılan Ethereum Vakfı, Ethereum'u ve onunla yakından ilgili teknolojileri geliştirme misyonuna sahip bir hayır kurumudur. EF'in misyonu, gerekli tüm kaynakların değerli çabalara yönlendirilmesini sağlamaktır.



Vakfın tahsis ettiği kaynaklar, tüm ekosistem içinde etkili bir ses görevi görür. Ayrıca, hem dahili hem de harici olarak Ethereum'u küresel olarak tanıtmak için kullanılırlar.



Ethereum sahipleri, bir dizi kar amacı gütmeyen kuruluşa (İngiltere Meme Kanseri Desteği, The Water Project ve UNICEF gibi) bağış yapmayı seçebilir ve bağışlarının dünyada gerçek bir etki yarattığını görebilirler.



BİTCOİN



"Kripto para birimi" terimi, 1998 yılında Wei Dai tarafından icat edildi. Dai, üretimini ve işlemlerini düzenlemek için geleneksel bir merkezi otorite yerine kriptografi kullanan yeni bir tür para birimi kavramına atıfta bulundu.



Bitcoin, şu anda 20.000'den fazla dijital para birimi arasında bu devrim niteliğindeki fikri uygulamaya koyan ilk para birimidir.



Bitcoin sahipleri, RNLI (Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu), Yağmur Ormanları Vakfı ve Elektronik Özgürlük Vakfı gibi önemli kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapmak için “kripto paranın babası”nı kullanabilirler.



6 MİLYON DOLARLIK HAYVAN YARDIM VAKFI: BİG EYES BENEFİT



Big Eyes', zenginliği Defi endüstrisine yeniden dağıtmak ve tüm kullanıcılara fayda sağlamak gibi açık bir amacı olan yeni, tam teşekküllü bir topluluk simgesidir.



Big Eyes Coin'in yerel para birimi olan BIG sayesinde topluluk, hem kullanıcılara hem de Big Eyes Coin’in yardım vakfı See the Oceans’a fayda sağlayacak önemli miktarda gelir elde edebilecekler.



See the Oceans, kediler de dahil olmak üzere tüm hayvanların geleceğine yatırım yapan bir kuruluştur.



Vakıf, deniz yaşamını korumak ve içinde yaşayan tüm harika balıklarla birlikte okyanusları korumak ve temiz tutmak amacıyla kuruldu.



Big Eyes Coin ekosistemi, jetonların yüzde 5'ini dünya okyanuslarını ve su kütlelerini koruma amacına tahsis edecek bir Visible Charity Cüzdanı geliştirmek için çalışıyor.



Proje, 2023'te üçüncü çeyreğe kadar hayır amaçlı çabalara 6 milyon ABD doları yatırım yapmayı hedefliyor.



Big Eyes Coin (BIG), yeni ve yenilikçi DeFi meme projesini sadece bir hafta önce başlattı. Şimdiden neredeyse 1 milyon dolar toplamayı başaran proje, yeni yılda 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyor.



Projeye ne kadar çok insan dahil olmayı seçerse, See the Oceans Foundation aracılığıyla okyanuslara o kadar çok fayda sağlayacaktır.



Topluluk ne kadar büyük olursa, dünya üzerindeki etkisi o kadar büyük olur. Değişimin parçası olmak mümkündür.



Big Eyes Coin, topluluğunu her faaliyetinin merkezine yerleştirmeye çalışır.



Düzenli aralıklarla verilen jetonların, nadir NFT'lerin ve diğer ödüllerin tutarlı dağıtımları sayesinde, topluluk üyelerinin etkileşime girmesine ve elbette kazanmasına izin verecek.



Buna ek olarak, Big Eyes, değiştirilemez tokenler (NFT'ler) kullanarak hiper büyüme için kendi kendine yayılabilen bir blok zinciri ekosistemi geliştiriyor.



Bu, kullanıcıların metaverse'deki en sıcak sanatçılarla işbirliği içinde oluşturulan ek materyallere, etkinliklere ve hatta ticari ürünlere erişmelerini sağlayacaktır.



İyilik yapmak hiç bu kadar eğlenceli ve karlı olmamıştı.



BU KURULUŞLAR DİJİTAL JETONLARDA BAĞIŞLARI KABUL EDECEK



Giving Block, dünyadaki en büyük kripto para birimi bağış platformlarından biridir. Dijital bağış toplama sürecinde onlara yardımcı olmak için yüzlerce farklı hayır kurumuyla birlikte çalışırlar.