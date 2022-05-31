Bilinçli çalışmalar bir gölü kurtardı

Türkiye’nin hijyen konusunda bazı markalarını bünyesinde bulunduran Reckitt, sürdürülebilir çevre ve sosyal çözüm programlarına yatırım yapıyor. Şirketin Genel Müdürü Tolga Balta tüketiciyle sosyal bağ kurmaları çalışmalarını anlatırken, "Ramsar alanı içinde ve kuş göç yolu üzerinde yer alan Kuyucuk Gölü’nü DSİ, Kars Valiliği ve Kuzey Doğa Derneği iş birliği ile yeniden suya kavuşturduk. Basit davranış değişiklikleriyle kalıcı tasarruf bilinci oluşturmayı hedefliyor, tek bir damlanın bile israfına engel olarak, ülkemiz ve geleceğimiz için büyük ölçekte bir hareketin öncüsü oluyoruz” dedi.

"İşimiz için iyi yapabiliyorsak, insanlar ve çevre için de iyi yapmamız gerektiğine inanıyoruz" açıklamasını yapan Balta, " Bu yaklaşımın işimizi tanımlayan üç ana ayağı var: Daha iyi iş, daha iyi toplum, daha iyi çevre.

Geçtiğimiz iki yılda önce küresel salgın ardından iklim kriziyle mücadele konularında oluşan bilinç ve bireysel ölçekte harekete geçme isteği bizim için de önemli bir hareket alanı anlamına geliyor." diye konuştu.



Balta'nın çevre için yaptıkları anlatırken verdiği bilgiler şöyle:

"IPSOS'un Hane İçi Alışkanlıklar araştırmasına göre 6 milyon evdeki davranış değişikliği sayesinde 24 milyon ton, yani bir göl kadar su korundu. Üstelik evlerde suyla başlayan tasarruf alışkanlığı, hayatın diğer anlarında da devam etti. Yalnızca tasarruf edilen suyun bugünkü değerlerle karşılığı 350 milyon liranın üstünde. Bu miktar her birimizin yalnızca su tasarrufuna dikkat ederek ulusal ekonomimize katkısı demek."



Kuyucuk Gölü'nü kurtarmak için önemli çaba harcadıklarını belirten Balta şöyle konuştu:

"Kamu, özel sektör, akademik ve sivil toplum paydaşlarımızla iş birliklerimizin mutlaka sonuç verecek girişimlere evrilmesini hedefliyoruz. Kuyucuk gölünü kurtarma projemiz de bunlardan biri.

Reckitt'te amacımızı "daha temiz ve daha sağlıklı bir dünya arayışı sürecinde korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir çözümler yaratmak" olarak tanımlıyoruz. Kurumsal kültürümüzün temelinde, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya kurarken sürdürülebilirliği sağlamak var ve başarı kriterlerimizden en önemlisi de bu. Kurumsal yapımız ve markalarımızla toplumumuzun buluşmasını da amacımız için mükemmel bir örnek olarak görüyor ve gurur duyuyoruz.