Bilirkişi, tanık ve arabulucu ücret tarifeleri yenilendi

Adalet Bakanlığı'nın bilirkişi, tanık ve arabuluculuklarda 2026 yılında uygulanacak ücret tarifelerini yeniledi. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

TARAFLAR ORTAK ÖDÜYOR

2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 9 bin TL olarak belirlendi.

Seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, her bir uyuşmazlık bakımından ücret, ticari uyuşmazlıklarda 7 bin 500 TL diğer uyuşmazlıklarda ise 6 bin TL oldu.

Yeni tarifede, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda ise arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuk ücretinin 13 bin TL’den az olamayacağı yer aldı.

Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödeniyor. Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde her bir uyuşmazlık için ayrı ücret ödeniyor.

TANIĞA TAZMİNAT ÖDEMESİ

Yine Adalet Bakanlığı'nın 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi'yle, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminat miktarı belirlendi. Buna göre tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 130 ila 200 TL'ye kadar ücret ödenecek.

Tarifeye göre tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanıyor. Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödeniyor.

BİLİRKİŞİLİK ÜCRET TARİFESİ

Bilirkişilere sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücreti belirleyen yeni tarifeye göre, görevlendirmeyi yapan merci gerekli görülen hallerde bu ücreti düşürüp artırma yetkisine sahip.

Tarifeye göre gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri ise şöyle:

İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 2 bin 200 TL

Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 200 TL

İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 200 TL

Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600 TL

Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 800 TL

Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100 TL

İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600 TL

Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 2 bin 200 TL

Sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 2 bin 200 TL

Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 6 bin 600 TL

Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100 TL

Bölge Adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 200 TL

Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 5 bin 100 TL

Öte yandan tarifeye göre özel hukuk tüzel kişilerine ödenecek bilirkişi ücreti de 5 bin 900 TL olarak belirlendi.