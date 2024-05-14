Bill Gates'in eski eşi Gates Vakfı'ndan ayrıldı: 12,5 milyar dolar alacak

Melinda French Gates, 2000 yılından beri başında olduğu Bill Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanlığından istifa edeceğini duyurdu. Bill Gates'in eski eşi Melinda, X platformunda yaptığı açıklamada, boşandıktan neredeyse üç yıl sonra vakıf yönetiminden ayrılacağını söyledi. İstifası sonrası Gates'in ek 12,5 milyar dolar alacağı ve bu parayı "kadınlar ve aileler adına" çalışmalara adayacağı belirtildi.

Bill Gates'in eski eşi Gates Vakfı'ndan ayrıldı: 12,5 milyar dolar alacak

Dünyanın önde gelen hayırseverlerinden biri olan Melinda French Gates, 2000 yılından bu yana liderliğini üstlendiği Bill & Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanlığından istifa edeceğini duyurdu.

Vakıf, kuruluşundan bu yana geçen yaklaşık 25 yılda yaklaşık 78 milyar dolar tutarında ödeme gerçekleştirdi.

Vakfın CEO'su Mark Suzman, 'in eski eşi French Gates'in "hayırseverliğinin bir sonraki bölümünü nasıl geçirmek istediğine dayanarak, uzun uzun düşündükten sonra" bu kararı verdiğini söyledi.

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12,5 MİLYAR DOLAR EK ÖDEME ALACAK

İstifası sonrası Gates'in ek 12,5 milyar dolar alacağı ve bu parayı "kadınlar ve aileler adına" çalışmalara adayacağı belirtildi.

Melinda Gates'in X platformuda yayınladığı açıklamasında, "Bu, hafife aldığım bir karar değil. Bill ve benim birlikte kurduğumuz temelden ve bu kuruluşun dünya çapındaki eşitsizliklere çözüm bulmak için yaptığı olağanüstü çalışmalardan son derece gurur duyuyorum" ifadeleri kullanıldı.

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BILL GATES DE AÇIKLAMA YAPTI

Eski eşi ise yaptığı açıklamada, "Melinda'nın ayrılmasına üzülsem de gelecekteki hayırseverlik çalışmalarında büyük bir etkisi olacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Gates Vakfı kurulduğu günden bu yana Afrika’da sıtma salgınını önleme, Hindistan ile Güney Asya’daki kapsamlı yatırımlar da dahil olmak üzere, dünya çapındaki yoksullukla mücadele ve küresel sağlık sorunlarına odaklanıyor.

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ÇİFTİN BOŞANMA KARARI

Gates ve French Gates, CNBC’nin hüküm giymiş cinsel suçlu ve milyarder Jeffrey Epstein ile 'in bağlantısını bildirmesinden bir süre sonra, 2021 yılında yollarını ayırmıştı.

The Wall Street Journal gazetesine göre ise Melinda Gates, Bill Gates’in Epstein ile ilişkisine ilişkin haberlerin ilk ortaya çıkmasının ardından 2019 yılında boşanma avukatlarıyla görüşmeye başladı ve daha sonra boşanma kararını duyurdu.

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