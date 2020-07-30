Bill Gates'ten corona virüs açıklaması: İsraftan başka bir şey değil

Microsoft'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın Eşbaşkanı Bill Gates, "sonuçların çok geç çıkması nedeniyle corona virüs testlerinin çoğunun "israftan başka bir şey olmadığını" savundu.

CNN'de yer alan habere göre Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini söyledi, "Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik" dedi.

ABD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek "Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz" diye konuştu.

Giroir, ABD'deki corona virüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti.

Corona virüs salgını sonrasında salgınla mücadele etmek için vakfı üzerinden 300 milyon dolar bağışta bulunan Bill Gates, diğer yandan hakkında çıkan iddialarla boğuşuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce danışmanlığını yapan isim olan Roger Stone, corona virüs salgınının yayılmasında Bill Gates'in rolü olabileceğini söylemesi bardağı taşıran son damla oldu.

Gates'in corona virüs salgınını yaydığı, bu salgını kullanarak insanlara mikroçip takma hayalinde olduğu iddialarını değerlendiren Gates, hakkında çıkan bu iddiaları net bir dille yalanladı. Salgınla bir ilgisinin bulunmadığını belirten Gates, bu iddiaların nasıl ve ne zaman ortaya çıktığından dahi haberinin olmadığını söyledi.

Gates, geçtiğimiz haftalarda da corona virüs salgınının dünyaya trilyon dolarlara mâl olacağına dikkat çekmişti.

Eşi ile birlikte kurdukları vakıfla bugüne dek virüse karşı 300 milyon dolar bağış yapıldığına vurgu yapan Gates, virüse karşı gelecek aşının da 12 aydan önce çıkmayacağını söyledi.

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