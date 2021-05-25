Bill ve Melinda Gates Vakfı, Apple ve Twitter’daki tüm hisselerini sattı

Bill ve Melinda Gates'in bu ayın başlarında boşandıklarını açıklamasından haftalar önce, isimlerini taşıyan vakfın Apple ve Twitter'daki yüz milyonlarca dolarlık hisse senedini sattığını belirtildi. Bill ve Melinda Gates Vakfı bu hisselerden elde ettiği gelirle Güney Kore merkezli e-ticaret şirketi Coupang’a yatırım yaptığı ifade edildi.

ntv.com.tr 25.05.2021 - 11:29

Bill ve Melinda Gates Vakfı, Apple ve Twitter’daki tüm hisselerini sattı

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Bill & Melinda Gates Vakfı. çift boşandıklarını açıklamadan önce, ilk çeyrekte büyük yatırım değişiklikleri yaptı. Dünyanın en büyüklerinden biri olan vakıf tröstü, Apple ve Twitter'daki tüm hisselerini sattı, ardından Güney Kore merkezli bir e-ticaret şirketi olan Coupang'a yatırım yaptı. Gates’in tröstü, hisse senedi alım satımlarını, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu bir biçimde açıkladı.

BİR MİLYON APPLE HİSSESİNİN TAMAMINI ELDEN ÇIKARDI

Vakıf, hisse senedi alım satımları hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Gates'in vakfı, 2020 sonunda 1 milyon Apple hissesine sahipti, ancak 31 Mart'a kadar bunların hepsini elden çıkardı.

Bununla birlikte, Apple hisseleri piyasanın altında performans gösteriyor. Hisse senetleri ilk çeyrekte yüzde 8 düştü ve şimdiye kadar ikinci çeyrekte yüzde  2,7 arttı. Buna karşılık, S&P 500 endeksi ise ilk çeyrekte yüzde 5,8, ikinci çeyrekte  ise yüzde 4,6 arttı.

Diğer taraftan Bill & Melinda Gates Vakfı, sosyal medya şirketine yaptığı yatırımı sona erdirmek için ilk çeyrekte 272 bin 420 Twitter hissesi sattı. Twitter hisseleri ilk çeyrekte yüzde  17,5 arttı ve şu ana kadar ikinci çeyrekte yüzde 14,4 düştü.

COUPANG'A YATIRIM YAPTI

Bununla birlikte vakıf, ilk çeyrekte 5,7 milyon Coupang hissesi satın aldı. Şirket yalnızca Mart ayında halka açıldı ve hisse senetleri 31 Mart'tan bu yana yüzde 23 düştü, ancak yine de ilk halka arz için fiyatlandırılan 35 dolarlık Coupang hissesi fiyatına göre yüzde 8,6 arttı.

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