BİM 19 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı:  Salı günü onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar

BİM 19 Ağustos salı aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. Dönerden, sucuğa, kahvaltılık ürünlerden giyim malzemelerine, onlarca farklı ürün satışa sunulacak. Tuvalet Kağıdı 24’lü 159,50 TL, Islak Havlu 102’li 59 TL, Maskara 109 TL, Oje Çeşitleri 65 TL, Bisiklet Yaka Atlet Erkek – 195 TL, Klasik Peynir 525 g – 169,50 TL’den raflarda olacak. Kampanyalı ürünler arasında yoğurt, sosis, salam, sucuk, kefir, yoğurt gibi ürünlerde bulunuyor. Makyaj malzemelerinden olan fırça, ayna, maskara, lip balm, göz kalemi benzer şekilde satışa sunulacak.

BİM 19 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU 2025



