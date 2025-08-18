BİM 19 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı: Salı günü onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar
Bu hafta BİM rafları yine dolup taşıyor. 19 Ağustos Salı’dan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler arasında temizlik malzemelerinden kişisel bakıma, gıdadan tekstile kadar birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Toz Deterjan 284 TL, bulaşık makinesi kapsülü 50’li 185 TL, 12’li Kağıt Havlu 95 TL, Yüzey Temizlik Spreyi 69 TL, 1000 ml Şampuan 85 TL, Makyaj fırçası ve ayna seti 169 TL’den raflarda olacak.
BİM 19 Ağustos salı aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. Dönerden, sucuğa, kahvaltılık ürünlerden giyim malzemelerine, onlarca farklı ürün satışa sunulacak. Tuvalet Kağıdı 24’lü 159,50 TL, Islak Havlu 102’li 59 TL, Maskara 109 TL, Oje Çeşitleri 65 TL, Bisiklet Yaka Atlet Erkek – 195 TL, Klasik Peynir 525 g – 169,50 TL’den raflarda olacak. Kampanyalı ürünler arasında yoğurt, sosis, salam, sucuk, kefir, yoğurt gibi ürünlerde bulunuyor. Makyaj malzemelerinden olan fırça, ayna, maskara, lip balm, göz kalemi benzer şekilde satışa sunulacak.
BİM 19 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU 2025
Toz Deterjan 10 kg – 284 TL
Bulaşık Makinesi Kapsülü 50’li – 185 TL
Tuvalet Kağıdı 24’lü – 159,50 TL
Kağıt Havlu 12’li – 95 TL
Yüzey Temizlik Spreyi 2500 ml – 69 TL
Islak Havlu 102’li – 59 TL
Şampuan 1000 ml – 85 TL
Çöp Şiş 50’li – 25 TL
Aylık Bebek Bezi Paketleri (Maxi, Junior, X Large) – 235 TL
Emici Külot Hasta Bezi 30’lu – 149 TL
Günlük Hijyenik Ped 81’li – 49 TL
Makyaj Fırçası & Ayna Seti – 169 TL
Maskara – 109 TL
Makyaj Sabitleme Spreyi – 129 TL
Lip Balm – 99 TL
Lip Tinted – 99 TL
Göz Kalemi – 55 TL
Oje Çeşitleri – 65 TL
Bisiklet Yaka Atlet Erkek – 195 TL
V Yaka Atlet Erkek – 179 TL
Atlet Kadın – 179 TL
Patik Çorap Kadın / Erkek – 62,50 TL
Çocuk Patik Çorap – 59 TL
Süt 1 L – 26,75 TL
Dana Döner 500 g – 235 TL
Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 g – 119 TL
Klasik Peynir 525 g – 169,50 TL
Sucuk 450 g – 79 TL
Piliç Fileto 1000 g – 139 TL
Salam 2x50 g – 42,50 TL
Jumbo Sosis 330 g – 59 TL
Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg – 159,50 TL
Kefir 250 ml – 22,50 TL
Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg – 250 TL
Ton Balığı 2x150 g – 79 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg – 32,50 TL
Bronz Kalıp Makarna 500 g – 39,75 TL
Lavaş Tortilla 8’li – 35 TL
Margarin 4x250 g – 99,75 TL
Zeytin 231-290 Adet/kg – 175 TL
Bal 600 g – 299 TL
Reçel 1000 g – 99 TL
Çikolata Kremalı Kruvasan 50 g – 12,50 TL
Profiterol 245 g – 125 TL
Bardak Makarna 67 g – 13,50 TL
Gevrek Ekmek Çeşitleri – 69 TL
