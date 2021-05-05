BİM, Fas biriminde hisse satışının tamamlandığını açıkladı

BİM'in Fas'taki iştirakinde yüzde 35 hisse satışı 83,2 milyon dolarlık işlem bedeli ile tamamlandı.

ntv.com.tr 05.05.2021 - 09:46

BİM, Fas biriminde hisse satışının tamamlandığını açıkladı

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BİM'in Fas'taki iştirakinde yaptığı yüzde 35 hisse satışı 83,2 milyon bedel ile tamamlandığını açıkladı. Satış sonucu oluşacak kâr aralık ayında açıklanan 455 milyon lira düzeyinden 587 milyon liraya yükseltildi.

BİM'in dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada, aralık ayında açıklanan Fas faaliyetlerini yürüten BIM Stores Sarlau hisselerinin yüzde 35'inin satışı tamamlandı.

Hisseler daha önce açıklandığı gibi Afrika ülkelerine yatırım konusunda uzman olan İngiltere merkezli özel sermaye fonu Helios Investment Partners'ın yönettiği Blue Investment Holding'e satıldı. 

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