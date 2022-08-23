Binalardaki doğalgaz tesisat projelerinde yeni dönem başladı.



Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) açıklamasına göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle doğalgaz tesisatı yapılacak binalarda tesisat projesinin binadaki tüm bağımsız bölümlere doğal gaz hattı ulaştıracak şekilde yapılması zorunlu oldu.



Bu kapsamda, son dönemde özellikle merkezi sistemle doğalgaz arzı sağlanan binalarda dairelere doğalgaz kolon hattı yapılmamasından dolayı elektrikli ocak kullanmayı zorunlu kılan uygulamaların ve verimsiz enerji kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TÜM DAİRELERE TESİSAT ZORUNLULUĞU



Yeni düzenlemeyle, dağıtım şirketleri doğalgaz tesis edilecek binalarda sadece merkezi sisteme arz sağlanacak şekilde hazırlanmış projeleri kabul etmeyecek. Böylece, bina tesisat projesinin binadaki tüm dairelerin kapısına kadar doğalgaz tesisatı yapılacak şekilde hazırlanması zorunlu olacak.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme konutlardaki enerji tüketiminin verimli ve tasarruflu hale getirilmesi amacıyla yapıldı. Özellikle ocak ve sıcak su ihtiyacı için elektrikli cihazların kullanılması enerji kullanımını verimsiz hale getiriyor ve hanelerin enerji faturasının yükselmesine sebep oluyor. Ocak ve gerektiğinde sıcak su ihtiyacının doğalgazla karşılanması imkanının binaların tüm daireleri için sağlanması enerji verimliliği anlamında faydalı olacak" ifadelerini kullandı.



Arslan, doğalgaz dağıtım şirketlerinin bundan sonra müteahhit firmalar tarafından sadece merkezi sistem için yapılan proje onay başvurularını kabul etmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Doğalgaz tesisat projelerinin binalardaki tüm bağımsız bölümlere doğalgaz arzı sağlanacak şekilde yapılması gerekecek. Ülkemizin 81 ilinde 19 milyona yakın abonesiyle her yıl büyüyen doğalgaz dağıtım sektörü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verimlilik esasları çerçevesinde, verimli enerji kullanımının teşvik edilmesi için üstüne düşen görevi yerine getirmeye devam edecektir."

