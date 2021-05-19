Binance bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerini geçici olarak askıya aldı.

''ÖZÜR DİLERİZ''



Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.''

COINBASE'E DE ERİŞİMDE SORUN VAR



Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.



Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

SERT DÜŞÜŞLER YAŞANMIŞTI

Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.