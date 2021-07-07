Binance CEO'su: Sorunların kaynağı hızlı büyüme

Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, şirketin son dönemde yaşadığı sorunların kısmen hızlı büyüme kaynaklı olduğunu söyledi.

Changpeng, "Binance çok hızlı büyüdü ve her şeyi doğru yapamamış olabiliriz. Ancak her gün öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyoruz" dedi.

Dünya genelinde regülatör kuruluşlarla işbirliği yapma isteklerini tekrarlayan CEO, "Kullanıcıların korunması için yeni yetenekler istihdam edip yeni sistemler kuruyoruz" diye konuştu.



Binance son dönemde bazı ülkelerde sıkı denetime konu olmuştu. İngiliz regülatör kuruluş FCA geçen hafta Binance'in İngiltere biriminin faaliyetini durdurmuştu. Japonya ve Tayland gibi ülkeler de Binance hakkında uyarı yayınlamışlardı.