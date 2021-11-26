Binance’i paylaşan Iniesta’ya İspanya finans düzenleyicisiden uyarı

İspanya’nın finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumu CNMV, ünlü futbolcu Andres Iniesta’ya kripto para ile ilgili tanıtım yapmasının ardından uyarıda bulundu.

25 milyondan fazla takipçisi olan Twitter hesabından ve 38 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından bilgisayar ile Binance’in web sitesinde işlem yaparken fotoğrafını paylaşan İniesta, “Binance ile kriptoya nasıl başlayacağımı öğreniyorum. ” yazdı.

Halihazırda Japonya'da Kobe takımında futbol oynayan İniesta’nın paylaşımı İnstagram’da 270 binin üzerinde beğeni alırken, Twitter’da da 8 binin üzerinde hesap tarafından beğenildi.

Bunun üzerine İspanyol piyasa düzenleyicisi, sosyal medya hesaplarından kripto para borsası Binance'i tanıtmasının ardından yıldız futbolcularından Andres Iniesta'ya uyarıda bulundu.



Paylaşımın ardından piyasa düzenleyici, Iniesta’ya herhangi bir yatırım yapmadan veya başkalarına tavsiyede bulunmadan önce kripto paralarla ilgili kapsamlı olarak bilgi edinmesi gerektiği belirtildi.



CNMV, futbolcuya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba İniesta, kripto varlıklar, düzenlemeye tabi olmayan ürünler olarak bazı önemli riskler taşıyor" dedi.



İspanyol futbolcu, gönderilerin reklam olup olmadığına dair bilgi vermedi.



Kariyerinin büyük bir bölümünü altyapısından yetiştiği Barcelona'da geçiren Iniesta, 2010'da Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol milli takımının bir parçasıydı.