Binomo: Dijital dünya isteyen herkesi yatırımcıya dönüştürüyor

Ek gelir kazanmak için yatırım yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü bütçe yönetiminin en etkili yolu olarak kabul edilen yatırım, paranın enflasyon karşısında değer kaybetmesinin önüne geçerken, aynı zamanda elde edilen ek gelirle sermaye oluşturulmasına da kapı aralıyor. Dijitalleşmenin yaygınlaşması ise yatırım yapmanın önünü açıyor, herkes kolaylıkla bir yatırımcıya dönüştüyor. Online ticaret platformu Binomo ise finans dünyasından uzak kişilerin neden yatırım yapmaya yöneldiğini ve yatırım yapmanın nasıl trend haline dönüştüğünü araştırıyor.



Dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmeler, hayat pahalılığı ve gelecek günleri tahmin etmenin zorluğu, birçok kişinin hem bütçelerini kontrol altına almalarındaki, hem de ek gelir elde etmelerindeki itici gücü oluşturuyor. Bu noktada yatırım yapmak parayı yönetmenin en kolay aracı olarak karşımıza çıkıyor. Binomo ise yatırım yapmanın son zamanlarda trend haline gelmesindeki en etkili faktörlerin başında dijitalleşmenin olduğuna dikkat çekiyor. Platform, yapay zeka ve blokzinciriyle birlikte yatırım yapmanın bireyler için de popülerleştiğinin altını çiziyor.



Yatırım araçları maddi varlıklarla sınırlı kalmıyor



Günümüzden kısa bir süre önce yatırımcıların kullanabildikleri araçlar oldukça kısıtlıydı. Tasarruf sahipleri, yatırım süreçlerinde yalnızca maddi varlıklara erişebiliyordu. Döviz, ev, araba, altın gibi değerli maddi varlıklara yatırım yapabilen yatırımcılar, şimdi ise hisse senedi, tahviller, kripto para birimleri gibi soyut değeri olan araçları kullanabiliyor. Çünkü Binomo gibi online ticaret platformları, yatırımcıların birden fazla varlığa erişebilmesini, birbirlerinin davranışlarını inceleyebilmesini ve yapay zekanın analitik düşünce sisteminden yararlanarak içgörüler oluşturmasına olanak tanıyor.



Bireyler dijitaldeki uygulamalarla portföylerini büyütüyor



Tasarruf ederek belirli bir miktarda bütçe oluşturan kişiler, geçmişte tüm bütçelerini tek bir maddi varlıkta kullandığında kuşkuya kapılıyordu. Yatırımdan uzun vadede dönüş alabilmenin zorluğu da bireylerin davranış seçeneklerini kısıtlıyordu. Sayısızca varlığı erişilebilir kılan online ticaret platformları ise bireylerin hem istedikleri bütçeyle işlem yapmasını sağlıyor hem de kısa sürede ek gelir elde etmesini kapı açıyor. Yatırımın her zaman risk taşıdığını kullanıcılarına hatırlatan Binomo, bu başlıkları yakından inceliyor.



Deneyim ve varlık çeşitliliği yatırım risklerini en aza indiriyor



İster online olsun, isterse maddi. Her yatırımın getirisi globalde yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Online ticaret platformu Binomo ise risk başlıklarının ilk sıralarında faiz, kur gibi etkenlerin önemli bir rol oynadığı piyasanın, kredinin, enflasyonun yer aldığına işaret ediyor. Peki tüm bu risk faktörleri karşısında her kesim ve kuşaktan yatırımcıların sayısı neden çoğalıyor? Yatırım yapmak kolay bir süreç mi? Binomo bu soruların yanıtını şöyle özetliyor: Deneyim ve çeşitlilik! Dijitaldeki online yatırım platformları bireylere yalnızca maddi varlıklara yatırım yapma imkanı tanımakla kalmıyor. Aynı zamanda geniş bir varlık portföyü oluşturmaları için fırsat sunuyor. Kişiler, bu sayede mevcut bütçelerini farklı alternatiflerle değerlendirerek risklerden etkilenme olasılığını en aza indiriyor ve getirilerin süresini hızlandırabiliyor. Yatırım araçlarının çeşitliliği elbette risk unsurlarını tamamen ortadan kaldırmıyor. Fakat online platformların yapay zeka temelli altyapısı finans dünyasının izlenebilirliğini artırken, kişilerin hem bu verilerden hareketle gelecek hamlelerini planlamalarını sağlıyor, hem de başka yatırımcıların davranışlarını takip etmelerine kapı açıyor.







Dijitaldeki bilgi havuzu isteyen herkesi yatırımcı yapabiliyor



Binomo incelemesinde, yatırımlarda deneyim ve bilginin önemine dikkat çekiyor. Finans dünyasına adım atacak kişilerin dijitaldeki olanaklarını avantaja çevirerek temel seviyede de olsa bilgi birikimi sağlayabildiğini öne sürüyor. Bireylerin podcast, video, blog gibi birçok içerikten finans dünyasının gelişmelerini takip edebileceğini ve finansal okuryazarlık kazanabileceklerini söyleyen platform, bu durumun günümüzde herkesi birer yatırımcıya dönüştüren etkenlerin arasında değerlendiriyor. Fakat deneyim ve yatırım seviyesi ne kadar yükselirse yükselsin, işlem yapmak için seçilen mecralar, yatırımı asıl şekillendiren nokta oluyor.







Dijitalleşmeyle birlikte insanlar yatırımlarını artık basit mobil uygulamalar, ticaret platformları veya bankacılık aplikasyonları üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Oysa tercih edilen uygulamalar yatırımcının hem varlık çeşitliliğini hem de hamlelerinin esnekliğinin çerçevesini çizen kritik bir unsur olarak yer alıyor. Kullanıcılarının 70’ten fazla varlıkla işlem yapabilmesine olanak tanıyan online ticaret platformu Binomo ise kişilerin hem ek gelir elde etmesini hem de öğretici içeriklerle finansal okuryazarlık kazanmasını sağlıyor. Ben de bir yatırımcı olacağım diyen herkese finans dünyasını keşfetme fırsatı sunan Binomo, ücretsiz demo hesabıyla da işlem yapılabilmesini sağlıyor.





Binomo tarafından derlenen bilgileri içeren bu yazı, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz