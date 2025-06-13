BioNTech rakibi Curevac'ı satın alıyor

Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Prof. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, Tübingen merkezli rakibi Curevac'ı satın almak için harekete geçti.

BioNTech, Curevac'ın tüm hisselerini devralmayı hedeflediğini ve bu doğrultuda bir teklif sunduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "satın almanın tamamlanmasıyla birlikte kanser tedavileri alanında mRNA temelli bilgi birikiminin güçlendirilmesinin amaçlandığı" belirtildi.

DW Türkçe'nin haberine göre satış işleminin büyüklüğü yaklaşık 1,25 milyar ABD doları (yaklaşık 1,08 milyar euro) olarak öngörülüyor. Taraflar, sürecin 2025 sonuna kadar tamamlanmasını bekliyor.

