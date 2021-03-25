Bir yatırım şirketi daha "Bitcoin Borsa Yatırım Fonu" için başvurdu

Fidelity tarafından yönetilen Wise Origin Bitcoin Trust'ın Bitcoin fiyatındaki harekete dayalı olarak faaliyet göstereceği belirtildi.



CNBC'de yer alan habere göre, fiyat için büyük borsalar temel alınacak. Bitcoin'e dayalı ETF'e Fidelity iştiraki FD Funds Management finansal destek sağlayacak. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan başvurunun kabul edilip edilmeyeceği ise henüz net değil.



Onay verildiği takdirde Fidelity Digital Assets, ETF için bir saklama hizmeti de sağlayacak.



Bitcoin ETF'si için SEC'e yapılan başvurularda artış yaşanıyor. Hala beklemede olan başvurular olsa da, şimdiye kadar tüm başvurular reddediliyor.