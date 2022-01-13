Bireylerin döviz mevduatında 1 milyar dolarlık düşüş

Kur korumalı TL mevduat üçüncü haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatında 1 milyar dolarlık çözülme sağladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriler, ilgili haftada hem gerçek hem de tüzel kişilerin döviz mevduatlarında düşüş yaşandığını gösterdi.

Haberler - NTV Haber 13.01.2022 - 17:17

Bireylerin döviz mevduatında 1 milyar dolarlık düşüş

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Kur korumalı TL mevduatı ürününün üçüncü haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatında gerileme hissedilmeye başlandı.

haftalık para ve banka istatistiklerine göre gerçek kişilerin döviz mevduatı 7 Ocak haftasında parite etkisinden arındırılmış verilere göre 1 milyar 70 milyon dolar azaldı.

Tüzel kişilerin döviz mevduatında ise düşüş 1 milyar 130 milyon dolar oldu.

21 Aralık’ta devreye giren kur korumalı TL mevduatı ile 24 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak 136 milyon dolarlık azalma yaşanmışken 31 Aralık haftasında 351 milyon dolarlık artış gerçekleşmişti.

7 Ocak haftasında toplam döviz mevduatında ise parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 200 milyon dolar geriledi.

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