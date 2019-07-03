Meclis'e sevk edilecek yasal düzenleme ile bireylerin döviz alımında uygulanan BSMV oranı yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye çıkarılıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na bu oranı artırma yetkisinin verilmesi planlanıyor.
Kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi mayıs ayında sıfırdan yüzde 0,1'e yükseltilmişti.
BSMV NEDİR?
BSMV‘nin açılımı Banka Sigorta Muamele Vergisi'dir. Eğer kredi veya kredili mevduat hesabınızı kullandıysanız banka sizden BSMV adı altında ücret almaktadır. Ve ödemeleriniz süresince her ay BSMV yansıtılır.
Merkez Bankası talimatları doğrultusunda kredilendirme işlemlerinden doğan vergiyi bankaların müşterilerinden tahsil ettiği bir vergi türüdür.
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