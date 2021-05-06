Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

Bireysel emeklik sisteminde tasarruf sahibine yıl içinde daha çok fon değişikliği yapabilmesine olanak tanıyan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YIL İÇİ FON DAĞILIM DEĞİŞİKLİĞİ İMKANI ARTIRILDI



Buna göre daha önce 6 kez olan yıl içi fon dağılım değişikliği yapabilme imkanı 12'ye çıkarıldı.

Emeklilik planlarının değiştirilmesiyle ilgili olarak da yönetmeliğe madde eklendi. Düzenlemeye göre emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilecek. Bu yöndeki değişiklik talebi, şirkete yazılı olarak veya elektronik iletişim araçlarıyla yapılacak.



BES FONLARI MERKEZİ PLATFORMLARDAN ALINIP SATILABİLECEK



Yönetmelikte emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir platformdan alınıp satılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Buna göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görüşü alınarak Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nda (BEFAS) işlem görecek başka şirketlerin kurucusu olduğu fonların, kurum tarafından belirlenecek emeklilik planlarına dahil edilerek katılımcılara sunulması zorunlu olacak.



Bu kapsamda sunulacak fonların alım satımı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) tarafından SPK'nın ve kurumun

uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama esasları çerçevesinde BEFAS üzerinden gerçekleştirilecek.



Birikimin bir kısmının veya tamamının BEFAS'ta işlem gören fona veya fonlara yönlendirildiği sözleşme veya sertifikalarda; BES yönetmeliğinin 22/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ile fon toplam gider kesintisine yönelik kontrol işlemi uygulanmayacak.



BES yönetmeliğinin 22/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan fon toplam gider kesintisi iade işlemine BEFAS üzerinden alınan diğer şirketlere ait fonlar üzerinden yapılan kesintiler dahil edilmeyecek, sadece katılımcının sözleşmesinin veya sertifikasının bulunduğu şirketin fonları dahil edilerek iade işlemi yapılacak. Uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.