Bireysel krediler 1 trilyon eşiğini aştı

Türkiye Bankalar Birliği'nin kasım verilerine göre banka ve finansal şirketlerden bireysel kredi ve kredi kartı borç tutarı ilk kez 1 trilyon 17 milyar liraya ulaştı.

34,8 milyon kişi bireysel kredi kullanırken, kişi başı ortalama kredi bakiyesi de 29 bin 200 lira düzeyine çıktı.

BDDK haftalık verilerine göre ise sadece bankacılık sektöründen kullanılan krediler 14 Ocak itibariyle 987 milyar 131 milyon liraya çıktı. Son hafta bireysel ve ticari kredi faizlerinde bir miktar düşüş gözlenmişti.

