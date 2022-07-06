BirFatura, e-faturaya geçişi ücretsiz hale getirdi

Pandemiden bu yana dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte iş hacimlerinin artması, şirketleri operasyon süreçlerini hızlı, düşük maliyetli, güvenli hale getirecek çözüm yolları aramaya yönlendiriyor.

Hem zamandan tasarruf etmek hem de satış, fatura, belge arşivlenmesi gibi aşamaları pratik bir şekilde gerçekleştirmek isteyen işletmeler çözümü iş süreçlerini elektronik ortama aktarmakta buluyor.

Şirketler e-çözümlerle verimliliğini artırırken, sürdürülebilir bir geleceğe de kapı aralıyor. E-ticaret yapan KOBİ’lerin fatura, kargo, satış ve rapor süreçlerini entegre bir şekilde gerçekleştirebilecekleri yazılım sunan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) lisanslı bir entegratör BirFatura'nın CEO’su İbrahim Bayır ise 2022’nin ilk çeyreğinde özellikle e-faturaya geçişte %50’lik artış kaydettiklerini ve gelecek dönemde tüm şirketlerin e-fatura başta olmak üzere elektronik belge sistemine geçiş yapacağını öngördüklerini belirterek konuyu şu sözlerle değerlendirdi:



BirFatura’nın CEO’su İbrahim Bayır

"GİB tarafından 22 Ocak'ta yayımlanan yeni tebliğ ile e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri aşağı çekildi ve bu ciroların her geçen yıl düşmesiyle birlikte birçok sektör etkilendi.

Brüt satış hasılatı 1 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz itibarıyla e-faturaya geçişi artık bir zorunluluğa dönüşse de şirketler e-fatura sayesinde birçok gider kaleminden tasarruf ederken, iş modellerini de sürdürülebilir kılmaya başladı.

Elektronik çözümlerin sunduğu bu avantajlar ise işletmelerin birçoğunun e-çözümlere gönüllü olarak geçiş yapmasında itici güç oldu."



E-FATURAYA ŞİRKETLER GEÇENLER YÜZDE 80 TASARRUF EDİYOR



Şirketler 1 adet faturanın 10 yıllık arşivleme maliyetlerinin toplamına göre %80 tasarruf ettikleri aktaran BirFatura’nın CEO’su İbrahim Bayır, e-arşiv ve e-faturanın avantajlarını şu sözlerle açıkladı:

"Şirketler için en yüksek maliyetli işlerin ilk sırasında fatura kesmek ve bu belgeleri arşivlemek geliyor. Çünkü faturaların kesilme sürecinde baskı, kağıt gibi materyallerin yanı sıra operasyon birimlerinde de personel ihtiyacını doğuyor. Faturaların 10 yıla kadar denetlenebilir olması zorunluluğu da arşiv sistematiğini gerekli kılıyor.

E-fatura ve e-arşiv yöntemleri ise şirketlerin fatura işlemlerinin otomatik yapılabilmesini sağlayarak personel ihtiyacını ortadan kaldırırken, satış süreçlerini de hızlandırarak zamandan tasarruf edilmesine kapı aralıyor.

Kağıt israfının engellenmesinden nakliye süreçlerindeki karbon ayak izini azaltmaya kadar pek çok yarar sağlayan elektronik çözümler sürdürülebilir geleceğe de yeşil ışık yakıyor.”



FATURA KESME SÜRESİ 2 SANİYEYE DÜŞÜRÜLDÜ



E-fatura ve e-arşiv dahil olmak üzere tüm e-çözümlerin avantajlarını şirketler için daha erişebilir hale getirdiklerini belirten BirFatura’nın CEO’su İbrahim Bayır, iş modellerini şu şekilde aktardı:

"2016’dan bu yana binlerce KOBİ’ye hizmet veren BirFatura olarak ülkemizin tüm online pazaryerlerine entegre olmak için çalışıyoruz.

Müşterilerimizin bir faturayı kesme süresini 2 saniyeye kadar indirebilirken, ön muhasebe, otomatik SMS, kredili kargo gibi onlarca özelliği de beraberinde sunuyoruz. Özellikle dijitalleşmeyle birlikte şirketlerin başta e-fatura olmak üzere tüm e-belge uygulamalarına geçişini hızlandırdığını biliyoruz.

Bu süreçteki artan hacimle birlikte biz de 2020’den bu yana ekibimizi 2 katına çıkardık, ikinci ofisimizi açtık ve %200’lük büyüme kaydettik. E-faturaya geçiş her ne kadar yasal bir yükümlülük gibi görünse de, sistemin konforlu yapısı şirketlerin birçoğunun gönüllü mükellef olmasının yolunu açtı."

İŞ DÜNYASININ YENİ TRENDİ E-ÇÖZÜMLER OLDU



Son dönemdeki iş hacimlerindeki artışın rüzgarını arkalarına alarak kullanıcıları için birçok kampanya hazırladıklarını aktaran İbrahim Bayır, “E-çözümlerin çevre dostu olmasının yanı sıra pratik ve düşük maliyetli yapısı şirketlerin bu uygulamaya geçişini hızlandırıyor. Biz de BirFatura kullanıcılarımızın bu çözümlerden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak adına birçok kampanya düzenliyoruz.

Gelir İdaresi Başkanlığınca lisanslı entegratör olmanında verdiği misyon ile tasarladığımız ‘Birlikte Büyüyelim’ kampanyasıyla şirketlerin aylık toplam 20 e-arşiv ve e-fatura işlemini ücretsiz olarak sunmanın yanı sıra e-faturaya geçiş sürecini de bedelsiz hale getiriyoruz.

İşletmeler sistemde kaldıkları takdirde 10 yıl boyunca paneli ücretsiz olarak kullanabiliyor. 21. fatura aşamasına gelindiğinde ise işletmeler yeterli finansal olgunluğa eriştiği için kontör satın alarak fatura işlemlerine devam edebiliyor” dedi.



ŞİRKETLER GİB LİSANSLI ENTEGRATÖR ARIYOR



Pandeminin ardından bazı alışkanlıklara geri dönülse de dijitaldeki mobilitenin hayatımızın bir parçası olmaya devam edeceğini aktaran BirFatura CEO’su İbrahim Bayır, e-çözümler için GİB lisanslı entegratör seçecek şirketlere şu tavsiyelerde bulundu:

"E-fatura başta olmak üzere e-çözümlerinde bir yazılım firması seçmek şirketler için önemli bir aşamayı oluşturuyor. Bu yüzden işletmelerin seçecekleri firmada iş sürekliliği, bilgi güvenliği belgeleri ve özel entegratör yetkinliklerini aramaları gerekiyor.

2021’de Yılın En Başarılı E-ticaret Yazılım Çözümleri Marka Ödülü’nü layık görülmüş ve Bilişim 500 şirketleri arasında yer alan yerli bir şirket olarak e-ticarete dayalı tüm operasyonel süreçlerde şirketlere destek veriyoruz.

Kullanıcılarımız e-çözüm alanındaki tüm fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaları için uygulama alanlarımızı genişletmeyi hedefliyoruz."