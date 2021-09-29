Birinci hasat festivali hiçbir gıdayı arkada bırakmamayı hedefliyor

Hasat festivali serisi, yerel hükümetleri, STK’ları çiftliklerde israf olacak taze, besleyici gıdaların kurtarılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve benzer faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.



Küresel olarak, üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 14'ü hasat ve perakende arasında kaybedilirken, toplam küresel gıda üretiminin hanelerde tahmini yüzde 11, gıda hizmeti endüstrisinde yüzde 5 ve perakendede yüzde 2 olmak üzere yüzde 17'si boşa gidiyor.



Gıda kaybını azaltmak üzere daha iyi gıda hasat mekanizmaları ve uygulamaları geliştirmek en büyük ihtiyaçların başında geliyor. Tarihten bu yana en yaygın uygulamalardan biri olan tarlada kalan gıdaların toplanması ve yerel gıda bankalarına, barınaklara bağışlamak üzere gerçekleştirilen hasat etkinlikleri bu açıdan daha da önem kazanıyor.



Hem bu konuya dikkat çekmek, hem de Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’nü kutlamak amacıyla, FAO geçtiğimiz haftasonu Ege İhracatçılar Birlikleri ve Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle, Gıdanı Koru kampanyası kapsamında “Birinci Hasat Festivali” ni gerçekleştirdi.



25-26 Eylül tarihlerinde İzmir’de gerçekleşen festival, çiftliklerde toplanmadığında israf olacak taze, besleyici gıdaların kurtarılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve benzer faaliyetlerin yaygınlaştırılması için kamuoyunu çözümün bir parçası olmaya çağırdı.



İki gün süren etkinliğin ilk gününde “Gıdanı Arkada Bırakma” teması altında gıda kaybı ve israfın azaltılmasının önündeki ortak zorlukları ve engelleri ortaya koyan çevrimiçi panel ve hasat etkinliği gerçekleştirildi.

931 MİLYON TON GIDA İSRAF EDİLİYOR

Her yıl 931 milyon ton gıdanın israf edildiğini ve bunun 570 milyon tonunun hane halkında gerçekleştiğinin altını çizen FAO Politika ve Gıda Güvenliği Uzmanı Burak Öz, etkinliğin bu yıl ikincisi kutlanan Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında gıda israfı konusuna ışık tutacağını ifade etti. Gündem 2030 çerçevesinde gıda kaybı ve israfının yarıya indirilmesinin Sürdürülebilir Kalkına Amaçları’ndan biri olduğunun altını çizen Öz, bu amaca vakitlice ulaşmak için ortak eylemlerin bir an önce hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Öz şöyle devam etti:

“FAO olarak ‘GIDAYI KORU: Gıda Kaybı ve İsrafını Azaltma Küresel Hareketi’miz kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle, Türkiye’nin Gıda Kaybı ve İsrafı’nın Önlenmesi ve Azaltılması ile ilgili ilk Ulusal Strateji ve Eylem Planı’nı geliştirdik ve geçtiğimiz yıl Gıdanı Koru kampanyası lansmanıyla duyurduk. Plandaki eylemleri yerine getirmek için tüm ilgili paydaşlarla daha yakın çalışmayı ve hükümetlere ulusal politikaların belirlenmesi ve ortaklıkları teşvik etme konusunda rehberlik etmeye devam etmeyi amaçlıyoruz.”

HAYVAN YEMİ OLARAK KULLANILABİLİR

Tarım ve Orman Bakanlığı AB Uyum Daire Başkanı ve Gıdanı Koru Kampanyası Proje Koordinatörü Zeynep Özkan, “Gıda israfını azaltamıyorsak gıda bankaları aracılığıyla yeniden dağıtabiliriz ya da hayvan yemi olarak kullanabiliriz. Onları da yapamıyorsak kompost ya da geri dönüşüm için kullanabiliriz.



Bu yıl tarım ve gıda fiyatlarında stabilizasyonu gerçekleştirmek için ekonomik reform paketi yayımladık. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunmak için Eylem Planı’mızdaki eylemleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca gıda bankacılığına dair yasal düzenlemeler için ilgili bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor.” dedi.