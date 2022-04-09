Birleşme tamamlandı, Warner Bros. Discovery 11 Nisan'da Nasdaq'ta işlem görecek

TV reality devi Discovery ve dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi ATT, WarnerMedia-Discovery birleşimi için işlemlerin tamamlandığını duyurdu. WarnerBros. Discovery ismi altında buluşan iki dev, 11 Nisan Pazartesi gününden itibaren Nasdaq'da 'WBD' koduyla işlem görmeye başlayacak.

Haberler - ntv.com.tr 09.04.2022 - 10:59 | Son Güncelleme : 09.04.2022 - 11:01

Birleşme tamamlandı, Warner Bros. Discovery 11 Nisan'da Nasdaq'ta işlem görecek

WarnerBros ve Discovery'nin bu anlaşmayla aynı çatı altında buluşmasının ardından, izleyiciler WarnerMedia ve Discovery'nin eğlence, spor ve haber içerikleriyle birlikte; Discovery Channel, CNN, CNN+, Eurosport, HBO, HBO Max, Food Network, TLC, TNT, TBS, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Cartoon Network gibi içeriklere de erişebilecek.

Birleşmeyi ve borsa haberini duyuran Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, bu haberin sadece kendilerini için değil, hisse sahipleri, reklamcılar, yapım ortakları ve en önemlisi dünya çapındaki müşterileri için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. 

AT&T CEO'su John Stankey'de anlaşmanın önemine dikkat çekerken, yeni bir 'bağlanabilirlik' çağının başında olduklarını söyledi.

Stankey, iki şirketin birleşmesinin WarnerMedia'nın medya ve yayıncılık alanındaki var olan lider pozisyonuna güç katacağını söyledi.

PAZARTESİ NASDAQ'TA İŞLEMLER BAŞLIYOR

AT&T ve Discovery, 40.4 milyar dolar nakit ve bir kısım borçlara karşılık anlaşma sağlarken, 11 Nisan Pazartesi günü Nasdaq'ta gong WarnerBros. Discovery için çalacak ve işlemler başlayacak. 

Hisse senetleri, Nasdaq'ta 'WBD' koduyla işlem görecek.

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