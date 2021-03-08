"Birleşme Amaçlı Ortaklık" (SPAC) nedir?

SPAC, Birleşme Amaçlı Ortaklık, birleşme ve devralma işlemlerinde sermaye piyasalarından finansman sağlamak maksadıyla kurulup payları halka arz edilen bir yatırım aracıdır.



2020 yılında; özellikle ABD borsaları, Nasdaq ve NYSE’de büyük rağbet artışı kaydeden Birleşme Amaçlı Ortaklıklar'ın IPO (Initial Public Offering) yani İlk Halka Arz işlemleri, toplam IPO işlemlerinin yarısından fazlasını oluşturarak en çok tercih edilen IPO yöntemi oldu.



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İşte tüm detaylar…

SPAC NEDİR?



Bir SPAC,



• kısmen kaldıraçlı devralma yöntemiyle

• özel bir şirket satın almak için

• ilk halka arz yoluyla

• hızlı ve nispeten düşük masrafla

• sermaye toplamak amaçlı,

• borsaya kote edilen bir şirkettir.





SPAC’lara bir araç olarak ilgi gösteren dört kitle mevcuttur:



• Bir SPAC’ı kurup ona gerekli yatırım sermayesini sağlayan, SPAC dünyasında “sponsor” olarak adlandırılan yatırımcılar ya da SPAC kurucuları;

• Bir SPAC’ın IPO (ilk halka arz) işlemlerinin ilk gününde hisse satın alarak çok ciddi finansman sağlayan (genelde 100 milyon ABD Doları ve üzeri) kurumsal yatırımcılar (emeklilik fonları, ulusal varlık fonları, aile varlık yönetim şirketleri vs);

• Küçük yatırımcılar;

• Hisselerini, borsaya kayıtlı bir SPAC’la birleştirerek halka arzetmek isteyen özel şirketler.