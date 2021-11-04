Küresel gıda fiyatları 10 yıllık zirveye ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının ekim ayında üç ay üst üste yükselerek 10 yıllık  zirveye ulaştığını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 04.11.2021 - 13:31 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 15:19

Küresel gıda fiyatları 10 yıllık zirveye ulaştı

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Küresel olarak en çok ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarını izleyen FAO ve Örgütü'nün gıda fiyat endeksi 133.2 puana ulaştı. Endeks eylül ayında ise 129,2 puan olarak gerçekleşmişti.

Gıda ürünlerinin aylık değişiklikleri izleyen endeks ekim ayında Temmuz 2011'den bu yana en yüksek değere ulaşmış oldu. 

Yıllık bazda endeks, ekimde yüzde 31,3 arttı.

Tarımsal emtia fiyatları, hasatta yaşanan aksaklıklar ve güçlü talep nedeniyle geçtiğimiz yıl hızlı bir şekilde yükseldi.

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