BİST 100 endeksi yeniden 100 bin seviyesinin üzerine çıktı.
Endeks güne 849,05 puan ve yüzde 0,86 değer kazancıyla 99.836,53 seviyesinde başladı.
Öğle saatlerine kadar artışını sürdüren endeks 100 bin 381 seviyesine kadar yükseldi.
Geçen hafta 5 işlem günü süren yükseliş serisinde endeks 5 Eylül'de 100 bin 876 seviyesi görmüştü.
Kar satışlarının da etkisiyle BIST 100 endeksi, son işlem gününde yüzde 1,29 azalışla 98.987,48 puandan haftayı kapatmıştı.
GÖZLER FAİZ KARARLARINDA
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'nin sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, perşembe günkü TCMB ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarının ise gündemin odağında yer aldığını bildirdi.
DİRENÇ VE DESTEKLER
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 ve 101.800 seviyelerinin önemli dirençler olduğunu ifade eden analistler, 98.500'ün ise desek konumuna geldiğini söyledi.