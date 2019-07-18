BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.23 düşüşle 143 bin 909 puanda başladığı güne, en düşük 143 bin 382 puanı ve en yüksek 148 bin 116 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.32 artışla 147 bin 590 puanda tamamladı.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.36 düşüşle yüzde 16.74 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.33 düşüşle yüzde 17.76 düzeyine geriledi.

ALTININ ONSU 1.424,82 DOLAR



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.424,82 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 260 bin 400 lira oldu.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,20 dolardan işlem görüyor.