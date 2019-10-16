Akbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi paylarında 16 Ekim Çarşamba günü itibarıyla açığa satış yasağı getirildi.
HALKBANK İDDİANAMESİ
Gece saatlerinde ABD'de federal savcıların Halkbank hakkında yen bir iddianame
hazırladığı bildirilmişti. Bu tip haber akışlarının yaşandığı günlerde spekülatif hareketlerin önüne geçmek için açığa satışlara zaman zaman kısıtlamalar getirilebiliyor.
BORSADA AÇIĞA SATIŞ NE DEMEK?
Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.
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