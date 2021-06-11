BiSU'nun hızlı teslimat servisi BiRi, hizmete girdi

Pandemi dönemi boyunca sipariş sayılarını arttıran BiSU, yeni teslimat servisi BiRi hizmetini İstanbul Kadıköy'de başlattı.

Haftanın 7 günü ve gece 00:00'a kadar verilen tüm siparişler 30 dakika içerisinde müşterilere teslim edilecek.



Kullanıcılar, uygulama ekranı üzerinden çok sayıda su ve içecek markasını görebilecek, diledikleri seçenekleri sepetlerine ekleyip sipariş verebilecekler. Ayrıca BiSU'nun standart siparişlerinde olduğu gibi BiRi siparişlerinde de teslimat saati ve tarihini kişiselleştirmek mümkün.



YAKINDA TÜM İSTANBUL'DA



Kadıköy’de 4 depo açarak BiRi servisini hizmete açan, çok kısa sürede tüm İstanbul’da 100 depoya ulaşarak 1000 kişilik istihdam yaratmayı hedefleyen BiSU, sonrasında hızlı teslimatta ekonomik verimlilik yaratabilecekleri diğer şehirlerde de hizmet vermeyi planlıyor.



Ayrıca BiRi üzerinden sadece su değil, içecek servisi de yapılıyor. BiSU kurucu ortağı Ergin Üner, damacana suyun ardından BiSU'da olduğu gibi gazlı içecek ve sıcak içecek servislerini de BiRi servisi üzerinden gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

