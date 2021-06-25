Bitci Teknoloji, Brezilya futbolunu dijitalleştirecek

Brezilya Milli Takımı, blockchain dünyasına Bitci Teknoloji ile adım atıyor. Brezilya Futbol Federasyonu ve Bitci Teknoloji arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Brezilya Milli Takımı için bir taraftar token projesi geliştirilecek. Söz konusu projeler Bitci Teknoloji’nin blockchain platformu olan Bitci Chain üzerinde çalışacak; geliştirilecek tokenlar ilk olarak Bitci.com’da satışa sunulacak.

İlerleyen dönemde farklı borsalarda da listelenebilecek token’ların ön satış ve borsada işlem görme tarihleri Bitci ve Brezilya Futbol Federasyonu tarafından ortak bir çalışmayla belirlenecek.



FUTBOLCULARIN NFT'LERİ DE SATIŞA SUNULACAK



Son dönemin en popüler konularından olan NFT’ler (non fungible tokens) de anlaşma kapsamında yer alacak. Bitci Teknoloji altyapısı üzerinden Brezilya Milli Takımı ve futbolcuları için geliştirilecek NFT’ler gelecek dönemde satışa sunulacak. Öte yandan yapılan anlaşma Brezilya Erkek ve Kadın A Milli Futbol Takımları’nın yanı sıra U-20, U-17 ve U-15 takımlarını da kapsıyor. Anlaşma süresi boyunca, Brezilya Milli Futbol Takımı’nın, blockchain alanındaki tek iş ortağı Bitci Teknoloji olacak.



TARAFTARLAR TAKIMLARIYLA BAĞ KURACAK



Bitci Teknoloji tarafından sunulacak dijital avantajlar ile taraftarlar, Brezilya Milli Takımı oyuncuları ile özel etkinliklere katılabilecek, çeşitli organizasyonlarda yer alabilecek hatta token’ları aracılığıyla oy kullanıp takımla ilgili bazı kararlarda söz sahibi olabilecek. Böylece Brezilya’ya gönül veren futbolseverlerin, takımlarıyla kurdukları bağ güçlendirilecek; onlara çok farklı bir taraftarlık deneyimi sunulacak.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, dünya futbolundaki ilk milli takım anlaşmasını geçtiğimiz ay içinde İspanya ile hayata geçirdiklerini hatırlatırken, "Bu önemli işbirliğiyle birlikte, teknolojimizi Güney Amerika’ya taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Brezilya’nın blockchain alanındaki tek iş ortağı olmak bizler için büyük gurur verici" dedi.



Brezilya Futbol Federasyonu Başkanvekili Antonio Nunes ise, "Bu anlaşma ile birlikte, dünyanın dört bir yanındaki tüm Brezilya Milli Takım taraftarlarıyla etkileşime geçme fırsatına sahibiz. Taraftarların, dünyanın en popüler milli takımı için hissettiği tutkuyu, özel deneyimler, avantajlar ve içeriklerle birleştireceğiz" diye konuştu.

