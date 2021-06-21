Bitci Teknoloji sermayesini 100 milyon TL’ye yükseltti

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, Türkiye'nin blockchain alanında çok yüksek bir potansiyeli olduğuna işaret etti.

Çağlar, “Biz ilk günden bu yana sektörümüzde bir düzenleme yapılmasının gerekliliğinin altını çiziyoruz. Bu düzenlemenin önemli bir unsurunun da en az 100 milyon TL’lik bir sermaye şartı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, henüz bu konuda yapılmış bir düzenleme olmasa da Bitci Teknoloji olarak ödenmiş sermayemizi 100 milyon TL’ye yükselterek sektörümüze örnek olmak istedik." dedi.

SPOR KULÜPLERİ İLE TARAFTAR TOKEN PROJELERİ



Çağdaş Holding bünyesinde blockchain teknolojileri araştırma ve geliştirme amacıyla Bodrum’da kurulan Bitci Teknoloji, 2018 yılından bu yana faaliyetlerine devam ediyor. İlk etapta kendisine ait mining tesisini ve mining havuzlarını kuran Bitci Teknoloji, ardından dünyanın en gelişmiş kripto para alım-satım borsalarından olan Bitci.com’u hayata geçirdi. 2020 yılında ise Türkiye’nin ilk borsa ve ödeme sistemine entegre blockchain’i olan Bitcichain’i geliştiren Bitci Teknoloji, bugün Türkiye’nin kendi blockchain ağına sahip tek teknoloji şirketi konumunda.



Bu blockchain ağı üzerinde Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda spor kulübü ile taraftar token projeleri geliştiren Bitci Teknoloji, bu kapsamdaki ilk anlaşmaları Türkiye’de Karşıyaka Spor Kulübü, Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Eskişehirspor, Ankaragücü; Avrupa’da ise Glasgow Rangers, Real Betis, McLaren Racing, İspanya Milli Futbol Takımı ve Wolverhampton Wanderers ile hayata geçirdi.

