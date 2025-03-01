Uzmanı uyardı: Bitcoin hala çok riskli

Nicolle, Bitcoin'in fiyat hareketlerinin küresel ekonomik gelişmelerle güçlü bir korelasyon gösterdiğini ve Wall Street'teki oynaklığın doğrudan kripto piyasasına yansıdığını belirtti. Mevcut düşüşün sadece makroekonomik baskılarla sınırlı olmadığını vurgulayan analist, sektördeki aksaklıkların da satış dalgasını tetiklediğini söyledi.

Özellikle geçen hafta Bybit borsasının 1,5 milyar dolarlık bir siber saldırıya uğraması, kripto sektörüne olan güveni sarsan önemli olaylardan biri olarak öne çıktı. Nicolle ayrıca, siyasi belirsizliklerin de kripto piyasasında baskı yarattığını ifade etti. Bazı yatırımcıların Trump yönetiminin daha net düzenleyici adımlar atmasını beklediğini ancak bu beklentilerin şu ana kadar karşılanmadığını belirtti.

BITCOIN İÇİN KRİTİK DESTEK SEVİYESİ 70.000 DOLAR

Yatırımcılar, 70.000 dolar seviyesinin psikolojik ve teknik açıdan önemli bir destek noktası olduğuna dikkat kesilmiş durumda. Nicolle, bu seviyenin korunamaması hâlinde daha büyük satış dalgalarının tetiklenebileceğini ifade etti.



Opsiyon piyasalarındaki açık pozisyonların da 70.000 dolar civarında yoğunlaştığını belirten analist, bu seviyenin altına doğru bir kırılmanın Bitcoin üzerinde ek baskı oluşturabileceğini söyledi.

ALTCOINLER DE SATIŞ BASKISI ALTINDA



Bitcoin’deki düşüş, daha geniş kripto para piyasasını da olumsuz etkiledi. Nicolle, "Beklendiği gibi, altcoinler de Bitcoin ile birlikte düşüş yaşıyor" diyerek piyasanın genel görünümüne dair endişelerini dile getirdi.



Özellikle Solana, Arjantin Devlet Başkanı ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir meme coin skandalının ardından ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Ethereum için de benzer bir senaryo geçerli. Nicolle, Ethereum’daki düşüşün kısmen Bybit saldırısına bağlı olabileceğini ve yatırımcıların bu tür olaylar nedeniyle daha temkinli davrandığını ifade etti.

BITCOIN İÇİN BİR SONRAKİ HAMLE NE OLACAK?



Bitcoin’in önümüzdeki dönemdeki hareketi, makroekonomik koşullar ve düzenleyici gelişmelere bağlı olacak. Nicolle, Trump yönetiminin sabit coin yasası gibi kripto yanlısı politikalar geliştirmesi hâlinde Bitcoin'in bundan fayda sağlayabileceğini belirtti.



Ancak piyasaların genel olarak iyileşmesi ve Bitcoin’in baskı altında kalması hâlinde düşüş trendinin devam edebileceğine dikkat çekti. Nicolle, "Bitcoin tüm piyasanın yönünü belirleyen bir varlık ve eğer Bitcoin zorlanırsa, altcoinler çok daha ağır darbe alacaktır" diyerek yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.