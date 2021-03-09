Bitcoin başlangıcından bu yana 402 kez 'ölü' ilan edildi

Dünyanın en ünlü kripto para birimi Bitcoin'e olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Son yıllardaki gösterişli artışını görmezden gelmenin bir hayli zorlaştığı Bitcoin ile ilgili 3 Ocak 2009’da ilk ortaya çıktığı tarihten bu yana birçok komplo teorileri ortaya atılıyor.

2009’da hala kim olduğu bilinmeyen Satoshi Nakamoto tarafından yayınlanan tanıtım yazısıyla piyasalara giren Bitcoin’e karşı bir sorun olduğu inanışı ilk günden itibaren artarak devam ediyor.



Birçok spekülasyon ile karşı karşıya kalan Bitcoin, ‘bir sorun olduğu öngörüsüyle’ medya ve birçok teorisyen tarafından 12 yıl içerisinde 402 kere ‘ölü’ ilan edildi.



BİRÇOK EKONOMİST VE BİLİM İNSANI ALAY ETTİ



Bitcoin, 3 Ocak 2009'daki başlangıcından bu yana çalkantılı bir yolculuk geçirdi. Kripto para, çok sayıda şüpheci tarafından alay konusu olan son derece bir yatırım aracı oldu.



Dr Doom ekonomisti Nouriel Roubini geçtiğimiz günlerde Bitcoin ile dalga geçerek, "Çizgi film Çakmaktaşların Bitcoin'den daha iyi bir para sistemine sahip olduğunu" ve bunun bir para birimi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.



Harvard profesörü Kenneth Rogoff, Bitcoin'i başarılı olarak görmediğini belirtmiş, ‘kripto paranın ancak distopik bir gelecekte biraz işe yarayabileceğini’ söylemişti.



ÖNCE ‘ÇÖP’ DEDİ SONRA YATIRIM YAPTI



ABD’li TV programı 'Shark Tank'ın yıldızı Kevin O'Leary daha önce Bitcoin'i "çöp" olarak adlandırmış, daha sonra fikrini değiştirerek bütün parasının yüzde 3’ünü Bitcoin’e yatırdığını belirtmişti.



Bitcoin, çeşitli kişiler, bilim insanları ve yayınlar tarafından defalarca bitik ilan edilmesine rağmen her geçen gün Wall Street’te işlem gören kurumlar tarafından ödeme aracı olarak ya da yatırım aracı olarak benimsenmeye devam ediyor.

ÖLÜM HABERLERİYLE İLGİLİ BİR YAYIN VAR



Bitcoin ‘ölümü’ haber makalelerinin ve blog yazılarının yer aldığı bir parodi hesabı 'Bitcoin Obituary' adıyla yayın yapıyor.



Sadece 2021 yılında hakkında dokuz kez ‘ölü’ haberleri yapılan Bitcoin, 2020’de de 14 kez ölü ilan edilmişti. Piyasa değerinin 100 milyar dolara ulaştığı 2017 yılında ise hakkında 124 ile en fazla ‘ölü’ haberlerinin çıktığı yıl olmuştu.



EN SON HABER İKİ HAFTA ÖNCE YAPILDI



En son ‘ölü’ haberi ise 24 Şubat’ta Johns Hopkins Üniversitesi'nden Amerikalı uygulamalı ekonomist Steve Hanke tarafından açıklandı. Hanke tarafından yapılan açıklamada, Bitcoin’in sıfır dolara ulaşmasının sadece bir zaman meselesi olduğu belirtilmişti.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 83 ARTTI



The Underground Economist adlı bir site ise, 2011 yılında yayınladığı bir yazıda Bitcoin’in 15 Aralık 2020’de sona ereceğini belirtmiş, Bitcoin'in ya sonsuza kadar bir yenilik olarak kalacağını ya da "göz açıp kapayabileceğinizden daha hızlı sürede öleceğini" söylemişti.



Bitcoin ise halihazırda 54 bin dolar seviyelerinden işlem görürken, 2021 yılının başından bu yana yaklaşık yüzde 83 artış göstermişti.