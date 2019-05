2014 yılında kurulan ve toplam beş turda, aralarında American Express ve Foxconn Technology gibi şirketlerden 35.5 milyon doların üzerinde yatırım toplayan Abra, yeni özelliği kripto paralarla hisse alım satım özelliğini devreye aldı. Abra ile aralarında, AliBaba, Apple, Google, Microsoft, Netflix ve Tesla gibi teknoloji dünyasının parlayan yıldızlarının da bulunduğu pek çok hisse senedine, minimum 5 dolarlık bütçelerle yatırım yapmak, bu şirketlerin hisse senetlerini satın almak mümkün hale geliyor.

Daha önce 50 farklı para birimine yatırım özelliği de getiren ABRA'da, piyasada bulunan neredeyse tüm kripto paralara (Bitcoin, Bitcoin Cash, Etherium, Lite Coin vs) yatırım yapılabilen uygulamada, mevcut kıymetlerinizi istediğiniz an başka bir para birimi ile takas edebiliyorsunuz. Daha önce kripto paralara yatırım yapmış olan yatırımcılar, mevcut yatırımlarını, diğer kripto para cüzdanlarında bulunan kıymetlerini, herhangi bir komisyon ödemeden ABRA'ya aktarabildiği gibi ABRA'daki yatırımlarını da diledikleri an başka cüzdanlara aktarabiliyorlar. Ayrıca, Abra kullanıcıları, zaman ve mekan bağımsız olarak, herhangi bir Abra kullanıcısına komisyonsuz, masrafsız para transferinde de bulunabiliyor.

TÜM YATIRIMLAR MOBİL CİHAZINIZDA

Bill Barhydt'ın 2014'de ABD'de kurduğu Abra, 35 milyon dolardan fazla yatırım aldı.

Non-Custodial Wallet, yani sorumluluğun ve söz hakkının sadece kullanıcıda olduğu bir cüzdan olarak tasarlanan Abra, kullanıcıların kendi yatırımları ve varlıkları üzerinde tam kontrole sahip olmasını sağlıyor. Mevcut bankacılık sistemi ve kripto para cüzdanlarından farklı olarak tüm yatırımlarınız, sizin elinizdeki cep telefonu veya tablette korunuyor. Yani, son dönemlerde sık sık karşılaştığımız şekilde, bitcoin alım satımı yapılan merkezlerin sunucularına sızılıp, mevcut varlıklarınızın başka bir kullanıcıya aktarılması, çalınması mümkün değil. Sizin paranız her an cebinizdeki cüzdanda. Tek yapmanız gereken, uygulamayı kurduğunuz cihazı kaybetmemek. Uygulamayı cihazınıza kurarken size verilen, güvenlik cümlesini bir yerlere not ettiğiniz takdirde, telefonunuzu kaybetseniz, çaldırsanız bile bu güvenlik cümlesini kullanarak, dünyanın herhangi bir noktasında, herhangi bir cihazda, mevcut cüzdanınızı kurtarabilir, yatırımlarınızı koruyabilirsiniz.

KREDİ KARTI İLE BASİT KULLANIM

Abra'yı kullanmaya başlamak hem kolay, hem basit. Abra uygulamasını Google Play ve Appstore uygulamalarından indirdikten sonra, sadece cep telefonu, e-posta ve isim bilgilerinizi girerek uygulamayı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Sizin telefonunuza gönderilecek olan bir kod ile uygulama aktive oluyor ve Abra kullanıcısı oluyorsunuz. İsterseniz mevcut kripto para yatırımlarınızı, Bitcoin, Bitcoin Cash, Etherium ve LiteCoin olarak uygulamada karşınıza çıkacak olan karedekodu okutarak veya adresi kopyalayıp mevcut cüzdanınıza yazarak Abra'ya transfer edebiliyorsunuz.

Henüz herhangi bir yatırımınız yoksa da kredi kartı ile Abra'ya kaynak aktarabiliyorsunuz. Halen ABD ve Filipinler'de yaşayan kullanıcılar, banka transferi ile de kaynak aktarabilmesine rağmen, Abra, genişleyen hizmet ağı ile yakında Avrupa ve Türkiye'deki kullanıcılara da banka havalesi ile para transferi olanağı sağlayacak. Simplex ile işbirliği yapan Abra'da kredi kartı ile de Bitcoin satın alabilir ve kaynak transferinde bulunabilirsiniz. Günlük olarak 20 bin dolara kadar kredi kartından işlem yapabilme olanağına sahip olduğunuz uygulama, kredi kartı transferlerinden yüzde 5 komisyon kesiyor ve bu komisyon 10 doların altında olamıyor.



YATIRIM VE TAKAS KOLAYLIĞI

Abra ile ABD borsalarındaki 29 önemli hisse senedine yatırım imkanı geldi.

Cüzdanınıza kaynak transferi yapıldıktan sonra, bu kaynakları isterseniz 30 kripto para birimi, isterseniz 50 ülkenin para birimi ve isterseniz yeni başlayan hizmetle ABD borsalarına kote 29 şirketin hisse senedine yatırım yapmak için kullanabiliyorsunuz. Bu hisseler arasında Spotify, Netflix gibi yeni nesil şirketler olduğu gibi CocaCola, General Electric, Exxon Mobil gibi geleneksel şirketler de bulunuyor.

Sıradan bir borsa işlemi ile bu şirketlerin hisse senedini satın alabilmek için en az borsada işlem gördüğü fiyatları gözden çıkarmak gerekirken, Abra ile 5 dolarla dahi bu şirketlerin hisse senetlerine, aynı kripto paralarda olduğu gibi yatırım yapılabiliyor.

Borsada işlem gören hisse senetlerinin takas işlemleri, borsa işlem saatleri ile sınırlı iken yabancı paralar arasındaki alım-satım işlemleri ile kripto paralar günün 24 saati alınıp satılabiliyor.

ANINDA PARA TRANSFERİ

Abra uygulamasında bulunan yatırımlarınızı başka bir yere transfer etmek de oldukça basit. Ancak burada unutulmaması gereken tek bir nokta var. Abra'nın kullanmış olduğu kripto paralardan dördüne varlıklarını çevirerek, veya desteklediği ABD Doları, Türk Lirası, Brezilya Reali, Çin Yuanı, Arjantin Pezosu ve Güney Afrika Randı gibi para birimlerine çevirerek transfer yapılabiliyor. İster adres defterinizde bulunan Abra Kullanıcılarına, isterseniz cep telefon numarasını bildiğiniz herhangi bir Abra kullanıcısına anında para aktarabiliyorsunuz. Dilerseniz de dört temel kripto para birimi ile başka kripto para cüzdanlarına para aktarabiliyorsunuz. ABD ve Filipinlerde kayıtlı bankalara havale yapabildiğiniz gibi, Avrupa'da ise destekleyen bankalara varlıklarını aktarıp çekebiliyorsunuz. Türkiye'de de yakın zamanda bankaların ABRA'yı desteklemesi bekleniyor.

