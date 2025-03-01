Bitcoin'de yüzde 25'lik düşüş: Yatırımcılar endişeli

20 Ocak’ta 108.786 dolara ulaşarak tarihi zirvesini gören Bitcoin, yeni haftaya 81.800 dolar seviyelerinde başladı. ABD Temel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 2,9’dan yüzde 2,6’ya gerilemesi piyasada beklentileri karşılasa da, BTC yalnızca sınırlı bir yükseliş gösterdi. Ancak kısa süre içinde yeniden satış baskısı altına girerek yüzde 6’dan fazla değer kaybetti ve 78.400 dolara kadar gerileyerek üç ayın en düşük seviyesine ulaştı.

TEKNİK DÜZELTME Mİ, DÜŞÜŞ TRENDİNİN BAŞLANGICI MI?



Kripto piyasası analistleri, yaşanan gerilemenin ağırlıklı olarak teknik bir düzeltme olduğunu ancak bazı makroekonomik faktörlerin bu süreci hızlandırdığını ifade ediyor. B2BINPAY ekibi, Trump yönetiminin tarifeler ve egemen ticaret politikalarına yönelik adımlarının piyasada ek bir belirsizlik yarattığını ve bu durumun Bitcoin fiyatına olumsuz yansıdığını belirtti.



Bitcoin’in gelecekteki hareketine ilişkin tahminler, teknik seviyelere bağlı olarak şekilleniyor. Analistlere göre, 71.880 dolar seviyesindeki 3 aylık basit hareketli ortalamanın (3M SMA) altına inilmesi halinde düşüş eğilimi güç kazanabilir. Eğer BTC, 80.000 dolar seviyelerine hızlı bir geri dönüş gerçekleştiremezse daha fazla gerileme olasılığı artacak.

BITCOIN'İN HANGİ YÖNDE HAREKET EDECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR



Standard Chartered da benzer bir görüşü paylaşarak Bitcoin’in Mart ayı başlarında 69.000 doları yeniden test edebileceğini öngördü. Kripto analiz firması IntoTheBlock’un verilerine göre, 60.000 ila 72.000 dolar arasında büyük bir birikim gerçekleşti. Bu aralıkta 2,64 milyon BTC’ye sahip olan altı milyondan fazla adres bulunuyor ve bu seviyeler, büyük bir destek bölgesi oluşturma potansiyeli taşıyor.



Ancak yatırımcılar için oynaklığın devam etmesi bekleniyor. Teknik göstergeler ve makroekonomik gelişmeler yakından takip edilirken, Bitcoin’in kısa vadede hangi yönde hareket edeceği belirsizliğini koruyor.



Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 25 gerileyerek yatırımcıları tedirgin eden bir düzeltme sürecine girdi. Teknik faktörlerin yanı sıra enflasyon beklentileri ve spot ETF çıkışlarının etkisiyle satış baskısı artarken, analistler düşüşün devam edebileceği uyarısında bulunuyor. 80.000 dolar seviyesinin korunamaması halinde 69.000 dolara doğru bir geri çekilme ihtimali gündemde.