Bitrota'nın sahiplerinden biri yakalandı

Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden K.A. dolandırıcılık iddiasıyla Antalya'da yakalanıp, soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a götürüldü.

Haberler - DHA 07.12.2021 - 15:17

Bitrota'nın sahiplerinden biri yakalandı

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. tarafından geçen yıl devreye alınan 'Bitrota' adındaki kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A., 'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. K.A. soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildi.

Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

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