Black Friday bu yıl hangi güne denk geliyor? (Black Friday tarihçesi)

Türkçeye Kara Cuma olarak çevrilen Black Friday, efsane cuma ya da muhteşem cuma gibi isimlerle de anılmaktadır.



BLACK FRIDAY HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?



Büyük oranlarda indirimli satışların yapıldığı Black Friday günü, bu yıl 26 Kasım tarihine denk geliyor.



BLACK FRIDAY NE KADAR SÜRECEK?



Yılın en büyük indirim dönemi olan Black Friday, 26 Kasım Cuma saat 00.00'da başlayacak. Normalde kara cuma indirimleri 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep sebebiyle bazı mağazalarda 3-4 gün boyunca indirimler devam edebiliyor.



BLACK FRIDAY TARİHÇESİ



Bu güne, 1961 yılında ABD'nin Philadelphia şehrinde Noel alışverişinden dolayı oluşan yoğun trafik nedeniyle, Black Friday ismi verilmiştir.



Black Friday, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Pek çok ünlü mağaza, her yıl kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadır ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

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