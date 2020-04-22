ABD'li dev varlık yöneticisi BlackRock Inc., bazı gelişen piyasa paralarında yıl başındaki sert satış dalgasına karşın ufukta daha fazla engelin olabileceği uyarısında bulundu.



Dünyanın en büyük varlık yöneticisi, gelişen piyasalarda yerel para cinsinden tahvillerde görüşünü pazartesi günü "ağırlığı artır"dan "nötr"e indirerek, dolar karşısındaki düşüşlerin kredi notları için risk oluşturduğunu belirtti.



BlackRock Investment Institute'ten Mike Pyle, Scott Thiel, Ben Powell ve Axel Christensen'ın notunda bazı parasal otoritelerin koronavirüs pandemisinden kaynaklı şoku sönümleyebilmek ve ihracatını daha rekabetçi hale getirmek için para birimlerinin zayıflamasına izin verdiği belirtildi.



Notta, "Olası sermaye çıkışı para birimlerindeki düşüşü hızlandırabilir ve bazı gelişen piyasa merkez bankalarının faiz artırımına zorlayabilir." dedi. Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa parasından 23'ü bu yıl değer kaybetti. Yerel para cinsinden bazı tahviller geçen iki haftada toparlandı.



Güney Afrika Randı ve Brezilya Reali en olumsuz etkilenen paralar olarak önemli küresel paraların bu yılki kayıplarına öncülük etti.

BlackRock'a göre bu durum, en fazla cari açığı olan ülkelerin en fazla olumsuz etkilenenler olma eğilimi gösterdikleri geçmiş krizlerdeki seyirlere uyuyor.



Bununla birlikte New York merkezli kurum gelişen piyasalarda tamamen negatif değil. Büyüme beklentilerini işaret eden BlackRock, Japonya hariç Asya hisseleri ve tahvillerde "ağırlığı artır" görüşünü koruyor.



BlackRock stratejistleri, "Çin sıkı karantina önlemlerinin ardından kademeli olarak ekonomiyi yeniden başlatıyor ve büyük teşvik paketi vermeye hazırlanıyor.

Çin'in ekonomik faaliyetlerindeki sıçrama, özellikle elinde bol miktarda emtia bulunan gelişen piyasa ihracatçıları için iyiye işaret olabilir" dedi.



PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR (VİDEO)

