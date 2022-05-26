Bodrum'un güzelliği d.ream restoranları ile buluşuyor

Gastronomi tutkunlarını, yaratıcı konseptler ve özel deneyimlerle buluşturan d.ream, bu yaz da Bodrum'un en gözde lokasyonlarında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Çatısı altındaki tüm restoranlarda, şık tasarımları, yenilikçi yaklaşımı ve kusursuz deneyim anlayışını odağında tutan d.ream, Lacivert Bodrum, Zuma Bodrum, Fenix Bodrum, Sait, Kitchenette Baronette, Mezzaluna Yalıkavak, Nusr-Et Yalıkavak ve Günaydın markalarıyla 2022 yaz sezonu boyunca Bodrum severleri restoranlarına davet ediyor.



FENİX, YENİ YÜZÜ İLE MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAYACAK



Keyifli yemekleri ve seçkin eğlence anlayışıyla hizmet veren Fenix, dans, müzik ve lezzet tutkunlarını, yenilenen atmosferinde yazın tadını çıkarmaya davet ediyor. Tepeden tırnağa yeni bir kimliğe bürünen Fenix, iç dekorasyonu ve mimarisiyle misafirlerini ağırlamak için son hazırlıklarını tamamlamak üzere.



Güney Amerika mutfağından ilham alan menüsü ve geniş barıyla hem keyifli yemeklere hem de yemek sonrası eğlenceye ev sahipliği yapan Fenix, yenilenen dekorasyonuyla yaz sezonu boyunca Yalıkavak Marina'da misafirlerini ağırlamaya devam edecek.



Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0 252 385 38 70

ÇAĞDAŞ JAPON MUTFAĞI DENEYİMİ İÇİN ZUMA BODRUM

Çağdaş Japon mutfağının ödüllü restoranı Zuma, Bodrum Yalıkavak Marina’da kapılarını 2022 yaz sezonuna açtı. Zuma, Ege Denizi'nin nefes kesen manzarası eşliğinde seçkin bir "Izakaya" deneyimi sunuyor. En sevilen çağdaş Japon menüsünü rafine hizmet anlayışıyla birleştiren Zuma, hafta sonları konuk DJ'lerin performansları ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.



Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0 252 385 48 07

SAİT'İN BODRUM'A ÖZEL LEZZETLERİ MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

Bir Bodrum klasiği olan Sait, birbirinden lezzetli mezeleri, samimi ortamı ve fark yaratan sunumlarıyla müdavimlerini Yalıkavak Marina'da ağırlıyor. 2000 yılından bu yana Bodrum’un vazgeçilmezi olan Sait, özel lezzetleri, meze çeşitleri ve mevsimine göre en tazesini sunduğu deniz ürünleriyle fark yaratıyor.

Galataport İstanbul’da açılan yeni restoranı ile unutulmaz yemeklerini İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası ile de buluşturan Sait; bu yaz Bodrum'da samimi sohbetlere ve unutulmaz bir lezzet yolculuğuna eşlik etmeyi bekliyor.



Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0 252 385 53 86

ETİN USTASI GÜNAYDIN, YALIKAVAK MARİNA'DA



1965 yılından bu yana et konusundaki uzmanlığı ve deneyimi ile yeme-içme sektörünün öncü markalarından olan Günaydın; geleneksel lezzetlerin modern unsurlarla buluştuğu çok yönlü, yüksek kaliteli, eşsiz bir et deneyimi için Yalıkavak Marina'daki restoranına davet ediyor.



Geleneksel tarifleri tutkuyla harmanlayarak zamansız lezzetlere dönüştüren, etin güvenilir adresi Günaydın, steakhouse, kebap, köfte & döner gibi farklı konseptlerinde misafirlerine beklentilerinin ötesinde bir deneyim yaşatıyor.



Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0 216 666 68 08

İSTANBUL'UN LACİVERT'İ BODRUM'DA



Boğaz'ın incisi Lacivert, Le Chic Bodrum’da misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Eşsiz lezzetleri ve konumuyla unutulmaz bir deneyim sunan Lacivert, Bodrum’da ikinci sezonunu Haziran ayında açıyor.



1.200 metrekarelik bir iskele üzerinde 120 kişiye hizmet veren Lacivert, 20 yılı aşkın bir süredir İstanbul’da devam eden hizmet ve kalite anlayışını Bodrum’da da sürdürüyor. Restorana denizden ulaşmak isteyenler için tekne ulaşımı da mümkün.



Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0 252 502 05 32

BODRUM'DA EĞLENCE, BARONETTE KONSEPTİYLE KITCHENETTE YALIKAVAK'TA



Müzik, eğlence ve lezzet dolu Baronette konseptiyle Kitchenette, Mayıs itibari ile hizmet vermeye başladı. Yalıkavak Marina’nın en keyifli noktalarından birinde yer alan Kitchenette, bu sezon da zengin menüsü ve keyifli atmosferiyle Bodrum’un en popüler buluşma mekanlarından biri olmaya devam ediyor.

Özel reçete ve sunumlarıyla hazırlanan dünya mutfaklarından farklı lezzetlerle, misafirlerine modern ve rahat bir atmosfer sunuyor. Bu özel mekan, tematik etkinlikleri, kokteyl workshopları, müzik performansları ve gastronomik deneyimleriyle her zevke hitap ediyor.



Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0 252 385 24 15



GERÇEK İTALYAN LEZZETLERİ MEZZALUNA YALIKAVAK'TA



Yalıkavak’ta gerçek İtalyan lezzetlerinin tadı Mezzaluna'da çıkıyor.



Yalıkavak Marina’nın vazgeçilmezlerinden Mezzaluna, 15 Mayıs’ta kapılarını açtı. İtalyan mutfağının gerçek örneklerini misafirleri ile buluşturan Mezzaluna, mevsimin en taze ve özenle seçilmiş malzemeleri ile hazırlanan el yapımı makarnaları ve lezzetli pizzaları ile öne çıkıyor.



Rahat ortamı ile günün her saati vakit geçirilebilecek keyifli bir atmosfer sunan Mezzaluna, Yalıkavak’ın en güzel konumunda, gerçek İtalyan lezzetlerinin tadını çıkarmak isteyen misafirlerini ağırlıyor.



Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0 252 385 42 92



VİDEO: GALATAPORT'TAN YUNAN ADALARINA