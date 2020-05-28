Boeing 12 binden fazla kişiyi işten çıkarıyor

Amerikan uçak üreticisi Boeing, önümüzdeki haftalarda 12 binden fazla çalışanın işten çıkartılacağını açıkladı.

Reuters 28.05.2020 - 10:17

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ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, havacılık tarihindeki en sert daralmadan dolayı iş gücü maliyetlerinde azaltmaya gidiyor.

Dünyaca ünlü şirketten yapılan açıklamada, 6 bin 770 kişinin iş akdinin feshedileceği ve 5 bin 220 kişinin de “gönüllü” olarak tazminatını alıp şirketten ayrılacağı belirtildi.

Boeing geçen ay, küresel iş gücünün yüzde 10’unu azaltacağını duyurmuştu.

Reuters'ın haberine göre, işten çıkarmalarla ilgili açıklama yapan Boeing Üst Yöneticisi Dave Calhoun "Keşke başka bir yol olsaydı" diye konuştu.

Dev şirketin, yaşanan iki uçak kazasının ardından 737 Max modelinin uçamaması ve corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçirdiği ifade edildi.

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