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Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağının Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk Hava Sahasındaki uçuşları durdurulmuştur.



Ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur."



157 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU



Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağının geçtiğimiz pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düşmüştü.