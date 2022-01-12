Boeing Airbus'ı geride bıraktı

Geçtiğimiz sene Boeing'in 909 uçak siparişi aldığı, Airbus'ın ise 771 uçak siparişi aldığı aktarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.01.2022 - 09:49

Boeing Airbus'ı geride bıraktı

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ABD'li uçak üreticisi , geçen yıl aldığı 909 uçak siparişi ile Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus'ı geride bıraktı.

Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin geçen yıl 909 uçak siparişi aldığı, 340 uçağı ise teslim ettiği kaydedildi.

Airbus'tan yapılan açıklamada ise şirketin geçen yıl 771 uçak siparişi aldığı ve 611 uçağın teslimatını gerçekleştirdiği aktarıldı.

Böylece Boeing, uçak siparişinde geçen yıl Avrupalı rakibi Airbus'ı geride bırakırken, teslimatta Airbus liderliğini korudu.

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